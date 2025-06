L'Ajuntament homenatja els 69 treballadors jubilats el 2024

L'Ajuntament ha acomiadat, en un acte celebrat al Teatre Alegria, els 69 treballadors i treballadores d'empreses i serveis municipals que s'han jubilat durant l'any 2024. L'acte ha estat presidit per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.

Al llarg del 2024, una setantena de persones vinculades a diferents serveis i empreses municipals han finalitzat la seva etapa laboral, i aquest dimarts han estat homenatjades. A cadascuna se li ha lliurat una reproducció d’una moneda de cinc rals o mitja lliura catalana, encunyada en plata i bronze i colpejada a mà a la seca del Castell-Palau per encàrrec de la Universitat de la Vila de Terrassa al segle XVII. La peça, muntada com a clauer, ha estat creada per l’escultora terrassenca Sònia Draper.

A l'acte també hi han assistit regidors i regidores de l’equip de govern, així com altres membres de la corporació municipal.