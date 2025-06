El Síndic insta l'Ajuntament a garantir millor la igualtat en l'accés als casals d'estiu

El Síndic Municipal de Greuges de Terrassa ha obert una actuació en què insta l'Ajuntament a garantir la igualtat en l'accés als casals d'estiu. En els darrers mesos, ha rebut diverses queixes d’entitats de lleure de la ciutat que expressen el seu malestar i preocupació per la gestió dels ajuts destinats a l’accés i l’assistència a les activitats d’estiu, especialment pel que fa als casals públics.

Així, el síndic, Mustapha Ben El Fassi, demana al consistori que agilitzi els procediments de tramitació dels ajuts i, concretament, que les resolucions es publiquin abans del mes de maig de cada any.

Com és habitual, l’Ajuntament ha obert la convocatòria per sol·licitar ajuts per a l’estiu 2025. Aquests ajuts, regulats pel Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, tenen com a objectiu prevenir situacions de risc i afavorir l’equitat social i la igualtat d’oportunitats. En concret, busquen facilitar la participació d’infants i joves en activitats socioeducatives i de lleure. No obstant això, tant les entitats com les famílies afectades es queixen que la resolució dels ajuts no arriba fins al 5 de juny, quan els casals comencen el 23 de juny.

Segons El Fassi, “aquesta situació, que es repeteix cada any, té conseqüències directes tant en l’organització dels casals com en les famílies. Moltes no formalitzen la inscripció dels infants perquè no tenen encara resposta de l’administració i no saben si podran assumir el cost del casal”.

Els equips organitzatius dels casals no poden planificar adequadament les activitats, els grups, les ràtios i aquest fet té una repercussió en la qualitat i funcionament de les activitats.

Els promotors de la queixa manifesten, a més, que l'endarreriment administratiu pel que fa la resolució dels ajuts causa que les famílies que es troben en situaicó de vulnerabilitat també estiguin en desavantge envers les famílies amb més recursos.

En aquesta línia, el Síndic de Greuges fa palès que "les activitats de lleure educatiu ofereixen als infants i als joves importants oportuntiats de desenvolupament personal i social i l'accés a aquest àmbit confugura un dret protegit per la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret de l'infant. "El lleure és un dels àmbits educatius en què tenen més incidència les desigualtats econòmiques d'accés", indica Mustapha Ben El Fassi.