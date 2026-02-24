Comença a Romania la lluita pels quarts de final de l'Euro Cup

Aquest dimecres a les 18.30 hores (una hora més a Romania), el CN Terrassa visitarà la piscina del CSM Oradea romanès per disputar el partit d’anada de l’eliminatòria dels vuitens de final de l’Euro Cup, la segona competició europea en importància. El conjunt terrassenc afronta amb la màxima il·lusió un dels partits més esperats de la temporada. L’objectiu no és altre que intentar oferir la millor versió i deixar l’eliminatòria encarada de cara al partit de tornada, que es disputarà el dissabte dia 7 de març a la piscina de l’Àrea Olímpica.
L’entrenador del conjunt terrassenc, Sergi Mora, valora especialment l’ambició i les ganes amb què l’equip afronta aquest desplaçament. “Plantegem aquests vuitens de final amb molta il·lusió. Teníem moltes ganes que arribés aquest moment”. El preparador manresà remarca també la feina feta durant les darreres setmanes. “Durant l’aturada per la disputa de l’Europeu, l’equip ha continuat treballant i ho ha fet molt bé. Estem creixent partit a partit i anem a totes”, subratlla.
El primer assalt de l’eliminatòria se celebrarà en una piscina exigent, davant d’un rival amb experiència continental. La temporada 2016-17, l’equip romanès es va proclamar subcampió de l’Euro Cup en caure davant del Ferencvaros en la final disputada a la seva piscina. L’Oradea és el vigent campió de la lliga romanesa, un trofeu que no aixecava des de feia una dècada.
A per la victòria
“Anem a Oradea a competir fins al final i a intentar guanyar”, assegura Mora, que té clar que “el partit de tornada a casa serà una altra final. Haver arribat fins aquí ja és un gran èxit, però ara en volem més”.
El waterpolista Jordi Chico valora molt especialment haver-se classificat per als vuitens. “Des del 2028 no ens classificàvem per a aquesta fase i el nivell dels rivals és altíssim. Ens enfrontem a un rival molt complicat”. Chico afegeix: “Jugar el primer partit fora de casa serà dur, però haurem d’aguantar la pressió i adaptar-nos a qualsevol situació. Volem jugar els quarts”.
L'equip femení visita el Catalunya
El conjunt femení del CN Terrassa juga també aquest dimecres a les 20.45 hores a la piscina del CN Catalunya en partit de la catorzena jornada de la lliga de Divisió d’Honor femenina. El cap de setmana següent, del 6 al 8 de maig, es disputarà a Sabadell la Copa de la Reina. El sorteig se celebrarà dimecres a les 11.30 a les instal·lacions del Consejo Superior de Deportes (CSD). Se sortejarà també la Copa del Rei, que es disputarà del 13 al 15 de març a Terrassa.