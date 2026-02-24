El Terrassa FC perd Gil Muntadas entre vuit i deu setmanes per lesió

El jugador del Terrassa FC Gil Muntadas pateix una fractura al terç distal del peroné de la cama esquerra, a causa d’una contusió durant una sessió d'entrenament El davanter osonenc seguirà tractament conservador amb guix i s'estarà de baixa entre vuit i deu setmanes. El passat dimecres, Gil Muntadas va notar unes molèsties a aquesta zona, però va participar amb normalitat a la resta de sessions preparatòries de l'equip egarenc de la setmana.\r\n\r\nDiumenge, en el partit contra el Castellón "B" a l'Estadi Olímpic, no va sortir en l'onze titular i, quan escalfava com a possible substitut d'un company de cara a la represa, es va lesionar. Gil Muntadas, un dels jugadors importants per al cos tècnic que dirigeix Oriol Alsina, és un dels més veterans de la plantilla del Terrassa FC i aquesta temporada ha disputat vint encontres entre lliga, Copa Federació i Copa Catalunya, amb un total de 1.329 minuts i ha marcat un gol.\r\n