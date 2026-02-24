Trens plens i andanes concorregudes en la primera jornada de vaga a FGC

La primera de les cinc jornades de vaga a FGC convocades pel sindicat Semaf ha arrencat amb certa normalitat a la línia S1, que connecta Terrassa i Barcelona, però més afluència de l'habutual. Els serveis mínims del 50% en hora punta s'han complert tal i com estava previst, segons l'operadora. Ara bé, els trens circulaven més plens, sobretot en sentit Barcelona.
La reducció de freqüències s’ha notat a primera hora del matí, amb una afluència més alta de l’habitual a les andanes. Els combois han circulat amb força ocupació i en diverses estacions, com la de Terrassa Rambla, s’ha concentrat més gent del que és habitual en aquesta franja.
Alguns usuaris han optat per avançar el seu desplaçament per evitar possibles retards, mentre que d'altres han assumit que el temps d'espera seria superior a l'habitual.
A la línia S2, la que enllaça Sabadell amb la capital catalana, també hi ha hagut andanes i trens plens en moments puntuals del matí, recull l'ACN. A l’estació de Sabadell Plaça Major, entre les 8 i les 8.30 hores alguns trens anaven tant plens que molts usuaris optaven per agafar-ne el següent. En Joan Serrat, per exemple, que havia d’agafar el tren a Sant Quirze del Vallès per anar a Barcelona ha optat per anar a Sabadell perquè els trens que arribaven cada 15 minuts anaven “fins dalt de gent”. “Aquí també van plens, però a Sant Quirze era impossible pujar”, explicava lamentant que les vagues “també hagin arribat a FGC”.
La companyia xifra el seguiment en un 8,74%
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) afronta aquest dimarts la primera de les cinc jornades de vaga que ha convocat Semaf pels dies 24 i 25 de febrer i 2, 3 i 4 de març per reclamar més seguretat en el servei. Els serveis mínims són del 50% en hora punta i del 25% en la resta de franges, mentre que per la setmana que ve els serveis mínims s’eleven fins al 66% i el 33%, respectivament, per l’increment d’usuaris pel Mobile.
CCOO ha decidit sumar-se a l'aturada de la setmana que ve i ha convocat tant a maquinistes com a la resta de col·lectius professionals.
Segons FGC, aquest dimarts la vaga ha tingut un seguiment del 8,74% fins a les 9 hores, i s'ha notat un descens de la demanda del 9,2%. En concret, a la línia Barcelona-Vallès la demanda ha baixat un 8,7% i a la línia Llobregat-Anoia ho ha fet en un 10,5%.