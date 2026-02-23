Un dels precandidats a les eleccions del Futbol Club Barcelona, Víctor Font, ha visitat aquest dilluns al vespre el Vapor de Prodis per participar en un acte electoral de la candidatura que presideix “Nosaltres Barça”. Ho ha fet acompanyat de diferents membres de la seva candidatura, entre ells el fisioterapeuta terrassenc Francesc Cos, un dels integrants del trident que s’encarregarà de la direcció esportiva del futbol si Font guanya les eleccions.
La denúncia interposada per un soci davant l’Audiència Nacional contra Joan Laporta i diversos membres de la seva junta ha centrat part del discurs de l’aspirant de Granollers. S’acusa Laporta d’un presumpte delicte de blanqueig de capitals, així com de cobrament il·lícit de comissions, frau a Hisenda i pertinença a organització criminal.
Font s’hi ha referit en aquests termes: “És trist veure que aquest club sembla que sempre hagi d’anar acompanyat d’embolics judicials. No coneixem el contingut de la denúncia i cal tenir en compte la presumpció d’innocència. Però tant de bo puguem girar full d’aquesta manera de fer, amb poca transparència i pocs mecanismes de control. Ja hem patit diferents situacions d’aquestes. Ves a saber quins interessos hi ha darrere”.
Els pilars fonamentals
Ha desgranat Font els pilars fonamentals del seu projecte. “La nostra fixació és protegir el model de propietat. I només es pot fer generant beneficis. No volem demanar diners als socis. El pla econòmic ha d’estar al centre. Ens permetrà generar entre 150 i 200 milions de beneficis cada any. És fonamental. Ens permetrà tornar el deute i reforçar els projectes esportius. El nostre projecte social és també fonamental. Tenim a la candidatura diversos col·lectius de socis de base que faran realitat aquest projecte social. Per primera vegada a la història, els socis tindran molts avantatges”, ha comentat.
Pel que fa a la situació ecònomica, ha assenyalat: “Sembla que Laporta visqui en una realitat paral·lela. Ens diu que ha salvat el Barça, però la situació econòmica és tossuda. En aquest mandat hem perdut mil milions i no som capaços de generar beneficis. El deute s’ha multiplicat per 2,5. Devem 2.500 milions. Creixerà, ja que l’estadi costarà més diners i encara faltarà l’Espai Barça i el Palau. No podem inscriure jugadors, ni renovar les noies del femení. I no tenim diners ni per donar-li un pivot al Xavi Pascual. El més important és no enganyar la gent”.
Es pot donar suport als quatre candidats a la Penya 1900
D’altra banda, la Penya Barcelonista 1900 ha obert un punt de recollida de signatures per als precandidats a la presidència del Barça: Joan Laporta, Xavier Vilajoana, Marc Ciria i el mateix Víctor Font. Els socis que desitgin donar el seu suport a algun dels aspirants, es pot adreçar a la seu de la penya, al número 12 de la plaça de Sant Oleguer, tant dimarts com dimecres entre les 17 i les 19 hores. Cal entregar 2.337 signatures vàlides dilluns vinent per ser candidat. Els comicis se celebraran el diumenge 15 de març al Camp Nou i a les delegacions de Tarragona, Lleida, Girona i Andorra. Estan cridats a les urnes 114.504 socis.