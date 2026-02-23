Triomf a Ceuta abans de jugar dimecres a Romania

L’equip masculí del CN Terrassa va complir dissabte amb el tràmit de derrotar el CN Caballa a la ciutat de Ceuta i està ja centrat en l’importantíssim partit d’anada dels vuitens de final de l’Euro Cup a la piscina de l'Oradea romanès que disputarà dimecres a les 19.30 hores.
En el partit de la quinzena jornada de lliga, l’equip que prepara Sergi Mora es va imposar sense massa problemes, per 14 gols a 18 al CN Caballa, que es manté com a vuitè classificat.
Els egarencs segueixen ocupant també la quarta posició amb 30 punts i un balanç de deu victòries i cinc derrotes. Li treuen tres punts al cinquè, el CN Mataró. Els tres primers classificats queden cada setmana més lluny. Lidera la taula el CN Atlètic Barceloneta amb 45 punts i un partit més, seguit del CN Sabadell amb 42 i el CN Barcelona amb 39.
Els de Mora van començar a encarrilar la victòria després d’imposar-se per 3 a 6 al primer període. El neerlandès Lars Ten Broek va inaugurar el marcador al primer minut, però el local Janos Baksa va empatar un minut més tard. Baksa va anotar cinc gols, per set de Juan Carlos Reguera. Entre tots dos van fer 12 dels 14 gols dels africans.
Dos gols d’Òscar Blasco van situar un prometedor 1 a 3 a l’electrònic quan faltaven encara més de quatre minuts per tancar el primer quart. Reguera va retallar distàncies abans que Marcel Teclas i Oriol Sánchez anotessin el 2 a 5. De nou Requena va retallar distàncies i Ten Broek va fer el 3 a 6 quan faltaven 57 segons.
El conjunt de Ceuta va reaccionar al segon quart amb un parcial de 4 a 2 i es va arribar al descans amb un mínim avantatge de 7 a 8 per al Natació.
En un tercer acte molt productiu, els egarencs van signar un parcial de 4 a 5 i van entrar al període decisiu manant de dos (11-13). Ampliarien l’avantatge fins al 14 a 18 final sense massa dificultat.