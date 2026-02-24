El nou Palau de Congressos estarà preparat per albergar grans actes: "Podríem acollir els Premis Gaudí"

L’Ajuntament de Terrassa treballa en el projecte d’un nou Palau de Congressos sobre l’actual Recinte Firal, amb l’objectiu de crear un equipament polivalent capaç d’acollir fires, convencions i grans esdeveniments. Tot i estar encara en fase inicial, el govern municipal afirma haver fixat les bases: l’edifici es construiria a l’emplaçament actual, seria multifuncional i formaria part d’un sistema més ampli d’instal·lacions firals a la ciutat.
Segons el tinent d’alcalde Xavier Cardona, l’espai actual no cobreix les necessitats de la ciutat. “Hi ha una demanda real d’un espai firal polivalent”, afirma. Tot i que l’actual recinte acull fires i activitats lúdiques,el govern municipal considera que les instal·lacions han quedat obsoletes i limiten el desenvolupament de la ciutat. Cardona recorda que Terrassa havia estat referent en fires sectorials i que pot recuperar aquest paper, ja que Fira Barcelona s’ha especialitzat en grans esdeveniments i ha deixat espai per a fires mitjanes. “Hi ha un conjunt de fires que s’han de territorialitzar, i Terrassa hauria de recuperar la iniciativa que havia tingut per atraure-les”, assenyala.
Més enllà de les fires, l’Ajuntament defensa que cal un espai per grans actes. Cardona apunta que sovint cal traslladar esdeveniments fora del municipi: “ No pot ser que Terrassa, en actes com la graduació de l’Escola d’Enginyeria, hagi d’anar a Barcelona”. El nou recinte, afegeix, “hauria de permetre també acollir cerimònies com els Premis Gaudí, que permetrien reforçar la projecció audiovisual de la ciutat”.
El nou espai
Tal i com va explicar l’alcalde al Diari de Terrassa al novembre, el projecte contempla substituir completament l’actual recinte per un edifici nou, amb aparcament soterrani i una sala polivalent per a unes 5.000 persones, molt més que l’aforament actual, i una planta superior per a formacions i actes més reduïts. El cost estimat, segons Ballart, és d’uns 30 milions d’euros, assumible mitjançant finançament extern.
Tot i que inicialment es va valorar Palau Sud, finalment es manté l’emplaçament actual per la connectivitat i la sostenibilitat. “L’espai que millor compleix aquests requisits és l’actual Recinte Firal”, afirma Cardona, destacant la proximitat a línies ferroviàries i d’autobús.
La construcció implicaria també una transformació de l’entorn: millora d’accessos, ampliació de l’entrada i separació d’espais per a vehicles i vianants. A llarg termini, l’Ajuntament es planteja el cobriment parcial de la via ferroviària que queda descoberta al passeig Vint-i-dos de juliol, per crear un corredor verd que connecti amb els barris de Ca n’Aurell i Can Boada.
Per una altra banda, el Palau de Congressos s’integraria dins d’un model firal més ampli, amb el Vapor Ros i Palau Sud com a equipaments complementaris. “Cal treballar totes tres peces com un únic conjunt”, apunta Cardona.
El paper de la Cambra de Comerç
El desenvolupament del projecte requerirà la participació de diverses entitats. L’Ajuntament treballa amb la Cambra de Comerç de Terrassa- a més de Fira de Barcelona i Fira 2000- per definir un esquema funcional que concreti usos i característiques, elaborant un document que determini quines activitats ha de poder acollir i quin model de funcionament hauria de tenir.
En aquest sentit, el president de la Cambra, Ramon Talamàs, coincideix que l’actual Recinte Firal no reuneix les condicions per convertir-se en un equipament de referència, però defensa que la decisió sobre el futur Palau de Congressos s’ha de basar en una anàlisi rigorosa.
Segons Talamàs, es tracta d’una infraestructura que va molt més enllà de l’àmbit comercial i que s’ha d’avaluar des d’una perspectiva global de ciutat. “No és una qüestió d’opinió; cal analitzar el cost i el benefici per a la ciutat”, afirma. En aquest sentit, considera imprescindible estudiar la demanda real, els possibles usos complementaris —com activitats culturals o esportives— i el model de gestió més viable, que podria ser públic, privat o mixt.
El president de la Cambra també situa el debat en un context territorial més ampli i considera necessari analitzar l’oferta existent abans d’impulsar noves infraestructures. En aquest sentit, apunta que cal estudiar quins esdeveniments podria atraure Terrassa i quins no estan coberts per l’oferta actual de l’entorn metropolità. Segons explica, des de Fira Barcelona s’ha assenyalat que no té sentit que diverses ciutats properes disposin de palaus firals sense una especialització clara, fet que obliga a definir bé el paper que hauria de tenir Terrassa.
Tot i la prudència, la Cambra es mostra disposada a col·laborar en la definició del projecte. Talamàs assegura que l’entitat vol contribuir a l’estudi tècnic i econòmic que hauria de servir de base per a la decisió final i confia que el resultat pugui ser positiu per a la ciutat. “Tant de bo Terrassa pugui tirar endavant el projecte, però cal estudiar-ho amb rigor”, conclou.