L’oposició qüestiona la viabilitat del nou Palau de Congressos: "Una inversió de 30 milions ha d'estar molt justificada"

El projecte del nou Palau de Congressos de Terrassa, que l’Ajuntament vol aixecar sobre l’actual Recinte Firal, genera polèmica entre els grups municipals de l’oposició. ERC, PSC i PP coincideixen en criticar la manca de consens i en qüestionar tant la magnitud de la inversió com l’emplaçament i la viabilitat econòmica.
Per Esquerra Republicana, l’equipament no té l’ambició necessària per a la ciutat. La portaveu Ona Martínez assegura que “han optat per un recinte local quan Terrassa necessita un equipament amb vocació nacional”. Afirma que, tot i reconèixer que l’actual recinte s’ha quedat petit i desfasat, el projecte presentat pel govern municipal es queda curt respecte a la projecció que hauria de tenir Terrassa com a ciutat motor del país.
Martínez també critica l’elecció de l’emplaçament actual: “Han decidit ubicar-lo al mateix lloc on ja hi ha l’actual recinte, principalment per una qüestió de costos, no pas per una visió de projecte. L’emplaçament tampoc és estratègic i costa imaginar un palau de congressos al costat de la zona de baixes emissions, en carrers estrets com Arquimedes o Galileu, amb camions i furgonetes descarregant grans esdeveniments.” La portaveu demana que es presentin estudis de mobilitat i d’impacte i insisteix en la necessitat de “mobilitzar recursos per fer equipaments pensats en clau de país”.
El PSC comparteix la preocupació per la ubicació però posa més èmfasi en la viabilitat econòmica. El socialista, Adrián Sánchez, recorda que la inversió prevista és de 30 milions d’euros i qüestiona si els actes que justifiquen el projecte, com els Premis Gaudí o graduacions universitàries, són suficients. “és prioritari garantir la viabilitat econòmica i la demanda del sector. L’Ajuntament no pot afrontar aquest projecte sol; ha d’anar de la mà del teixit econòmic”, afirma. Sánchez també coincideix amb ERC sobre la importància de l’accessibilitat i critica que la decisió de mantenir el recinte existent sigui automàtica: “Cal pensar molt bé la ubicació i no limitar-se només perquè allà ja hi ha el Recinte Firal.”
El PP adopta un to més escèptic. La seva portaveu, Marta Giménez assegura que no són partidaris de crear un palau de congressos i alerta que la ciutat té “mancances de manteniment per tot arreu —carrers, clavegueram, asfalt— que caldria solucionar abans de plantejar un projecte nou”. Giménez qüestiona la necessitat del palau i critica que pugui ser “una cortina de fum en un any electoral” per provar la reacció ciutadana.
L’oposició concentra així les crítiques en ambició i mida del projecte, ubicació i mobilitat, viabilitat econòmica i falta de consens amb els grups municipals i el teixit econòmic.