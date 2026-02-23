Històrica victòria del CN Terrassa en el derbi comarcal

En un partit en el qual no es jugava ja res, el CN Terrassa va derrotar per 9 a 7 a l’Astralpool CN Sabadell en la cinquena jornada de la fase de grups de la Champions League. Més enllà de les conseqüències classificatòries, el triomf va suposar una enorme injecció de moral per al conjunt de Xavi Pérez, que ja s’havia imposat a la Copa Catalunya. A la Champions, el de dissabte va ser el primer triomf egarenc en un derbi davant l’etern rival, mentre que a la lliga, la darrera victòria terrassenca data de fa gairebé sis anys.
Va ser el primer triomf del CN Terrassa en aquesta lligueta. Les de Pérez tanquen el grup “B” amb tres punts, per quatre de l’Ekipe Orrizonte, a qui rebran el dissabte 21 de març també a l’Àrea Olímpica en la darrera jornada de la fase prèvia. Qui guanyi acabarà tercer i qui perdi serà quart.
En aquest grup “B” s’han assegurat la classificació per als quarts de final el CN Mataró com a primer i el CN Sabadell com a segon. Tenen també el bitllet per a quarts l’Olympiacos i el Vouliagmeni grecs, el Ferencvaros hongarès, el CN Sant Andreu i el Sis Roma italià. La vuitena plaça se la disputaran a la darrera jornada dos equips hongaresos, l’Uvse Helia i el Deve Vizilabda.
El Natació resol al tram final
En un gran partit, el Natació va mostrar-se superior a les sabadellenques. Simone Van de Kraats va posar per davant les visitants al minut 4, però Maria Manso i Irene Casado van donar la volta al marcador als darrers segons del primer quart.
El segon se’l van adjudicar les de David Palma. La terrassenca del Natació Isa Piralkova, que tornava a casa, va empatar de penal. La capitana Pili Peña va fer el tercer, però Irene González i Helena Dalmases van situar el 3 a 4 a l’electrònic abans del descans.
A la represa, Pili Peña va empatar a quatre i Van de Kraats i López van tornar a un avantatge de 4 a 6, però Cuenda i Casado van empatar a sis. El darrer quart va ser per al CN Terrassa. Prentice va fer el 6 a 7, però les egarenques van tancar el duel amb un parcial de 3 a 0, amb gols de Panni Szegedi, Martina Fernández i Paula Prats.