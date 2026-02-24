Els Terrassa Reds s’imposen 19-12 als l'Hospitalet Pioners

Amb tres victòries en tres partits, els Terrassa Reds mantenen la màxima efectivitat a la sèrie “A” de la Lliga Nacional de futbol americà 2025-2026. Només els vigents campions de la lliga, els Black Demons de las Rozas, es mantenen sense haver perdut cap partit encara.
Els egarencs lideren la classificació de la conferència est seguits pels Badalona Dracs, que tenen tres triomfs i una derrota. Amb dos i un hi trobem els Valencia Firebats. Els l’Hospitalet Pioners són penúltims amb una victòria i tres derrotes, mentre que els Mallorca Voltors són últims amb quatre derrotes.
El conjunt terrassenc es va imposar als de l’Hospitalet en un duel de màxima intensitat. Després d’una primera meitat molt equilibrada, que va acabar amb 7 a 6 a favor dels Reds, els visitants van tornar a prendre la iniciativa a la represa. Els Pioners es van situar 7-12, un avantatge que no serien capaços de mantenir.
La connexió entre el “quarterback” Beaxton Hughes i Agustín do Eyo va permetre els Pioners inaugurar el marcador al primer quart. Una gran cursa de Charlemagne Take va acabar en “touchdown” i Samuel Rodríguez va anotar el punt extra que va significar el 7 a 6.
Al tercer quart, Joel Jiménez va tornar a posar per davant els visitants amb un altre “touchdown” (7-12), però en el darrer període, Take va remuntar de nou per via terrestre. Als instants finals, Álex Pacheco va culminar la remuntada amb una acció de “QB sneak”.