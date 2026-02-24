VÍDEO | Així va caçar la Policia a la lladre que s'amagava a un congelador a -18 ºC

S’ha fet públic el vídeo de les càmeres de seguretat del robatori frustrat a la Pastisseria Erica, al carrer Ample, al barri de Sant Pere, que permet veure amb detall com es van produir els fets i la posterior detenció dels dos presumptes assaltants per part de la Policia Municipal de Terrassa.
Els fets van tenir lloc la matinada de dijous a divendres 20 de febrer, quan els lladres van accedir a l’establiment trencant una finestra, tal com ja s’havia explicat inicialment. Les imatges, enregistrades per les càmeres de seguretat del local, mostren els dos individus a l’interior de la botiga i la seqüència posterior a l’assalt.
També s’hi pot veure el moment en què un dels presumptes autors intenta fugir del lloc dels fets, abans de ser interceptat pels agents a l’exterior del local.
Un dels aspectes més cridaners del vídeo és l’actuació de l’altra presumpta autora del robatori, una dona que intenta amagar-se dins de l’establiment per evitar ser descoberta. Segons es pot observar a les imatges, primer prova d’ocultar-se a l’interior d’un congelador industrial, a uns 18 graus sota zero.
Posteriorment, la dona es refugia al lavabo de l’establiment. Finalment, però, els agents la localitzen gràcies al rastre de sang que havia deixat al local, ja que s’hauria ferit amb els vidres de la finestra trencada durant l’assalt.
El vídeo confirma en bona part la seqüència dels fets que ja s’havia fet pública després del robatori frustrat, quan els dos sospitosos van ser detinguts pràcticament in fraganti.
Tal com ja van explicar les responsables del negoci familiar, el robatori va provocar destrosses al local i la pèrdua del gènere que tenien preparat per al cap de setmana, a més de l’obligació de fer tasques de neteja i desinfecció per garantir les condicions sanitàries de l’obrador.