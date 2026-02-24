La xarxa de biblioteques públiques de Terrassa supera el milió d’usuaris i usuàries el 2025

La Xarxa de Biblioteques Municipals de Terrassa ha superat el milió de visitants durant el 2025 i consolida així la tendència a l’alça iniciada els darrers anys. En total, 1.103.035 persones van passar per algun dels sis equipaments que formen part de la bct xarxa, 51.076 més que el 2024 (1.051.959). Aquesta xifra representa una mitjana diària de 4.063 visitants al conjunt de biblioteques de la ciutat.
Per equipaments, la Biblioteca Central de Terrassa va tornar a concentrar el volum més alt de visites, amb 817.867 usuaris i usuàries al llarg de l’any. La segueixen la Biblioteca del Districte 3 (67.735), la Biblioteca del Districte 6 (62.000), la Biblioteca del Districte 2 (57.794), la Biblioteca del Districte 4 (53.751) i la Biblioteca del Districte 5 (43.888).
El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Biblioteques, Joan Salvador, ha destacat que "aquestes dades posen de manifest la gran capacitat d’atracció de les biblioteques i el gran nombre i la diversitat de les activitats i serveis que ofereixen als usuaris i usuàries". En aquest sentit, ha subratllat que les xifres "refermen el paper de les biblioteques públiques com a equipaments culturals i socials de referència, oberts a la ciutat i a la ciutadania i accessibles a tots els nivells". Salvador ha afegit que l’objectiu municipal és "seguir treballant per fer realitat projectes que ens ajudin a mantenir i a millorar encara més aquesta capacitat d’atracció, fomentant també la seva vocació de servei cap a la ciutadania".
Durant el 2025, la xarxa va organitzar 2.335 activitats, amb una participació total de 29.306 persones. Pel que fa al servei de préstec, es van registrar 394.808 documents físics i 38.292 préstecs en format virtual, superant també les xifres de 2024, quan es van comptabilitzar 376.421 préstecs físics i 33.613 de virtuals.
Actualment, la xarxa de biblioteques públiques de Terrassa disposa d’un fons bibliogràfic de 263.351 volums —sense comptabilitzar revistes— distribuïts de la següent manera: 115.080 a la Biblioteca Central; 29.624 a la Bd2; 34.448 a la Bd3; 31.892 a la Bd4; 22.752 a la Bd5; i 29.555 a la Bd6.