Comencen les dues Superlligues de hockey amb un derbi a la femenina

Tornen les dues categories de la Superlligade hockey, la competició que va encetar la Federació Catalana de Hockey la passada campanya. A la categoria masculina hi prendran part un total de cinc equips locals mentre que, a la femenina, n’hi participaran tres. A la primera jornada de la femenina ja se celebrarà un derbi entre l’AD Rimas i el Club Egara, aquest dissabte, a les Pedritxes, a partir de les 15 hores.
L’altre representant egarenc de la Superlliga femenina és el Vallès Esportiu, que visitarà el CHC a la primera jornada, dissabte també a partir de les 15 hores. A més d’aquests tres conjunts egarencs, a aquesta categoria competiran el Barça, el Castelldefels, el RC Polo i el Pedralbes.
Competició masculina
A la Superlliga masculina participen EHC i Club Egara, que jugaran la primera jornada el dijous 1 d’octubre a les 21.15 hores, l’Atlètic, que rebrà dissabte a les 17.30 hores al Barça, el Vallès, que visitarà el Pedralbes 1991 diumenge a les 16 hores, i el CD Terrassa, que rebrà al Diagonal, dissabte a les 18 hores.
La competició està formada per vuit equips que disputaran una lliga a doble volta. A la seva finalització, els quatre primers classificats jugaran la Final Four de la Superlliga mentre que la resta d’equips jugaran classificatoris.