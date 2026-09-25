Comencen les dues Superlligues de hockey amb un derbi a la femenina

Esports

A la masculina hi participen cinc equips locals i a la femenina tres

  • Una jugada de la final masculina de la primera edició -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de setembre de 2026 a les 13:15

Tornen les dues categories de la Superlligade hockey, la competició que va encetar la Federació Catalana de Hockey la passada campanya. A la categoria masculina hi prendran part un total de cinc equips locals mentre que, a la femenina, n’hi participaran tres. A la primera jornada de la femenina ja se celebrarà un derbi entre l’AD Rimas i el Club Egara, aquest dissabte, a les Pedritxes, a partir de les 15 hores.

L’altre representant egarenc de la Superlliga femenina és el Vallès Esportiu, que visitarà el CHC a la primera jornada, dissabte també a partir de les 15 hores. A més d’aquests tres conjunts egarencs, a aquesta categoria competiran el Barça, el Castelldefels, el RC Polo i el Pedralbes.

Competició masculina

A la Superlliga masculina participen EHC i Club Egara, que jugaran la primera jornada el dijous 1 d’octubre a les 21.15 hores, l’Atlètic, que rebrà dissabte a les 17.30 hores al Barça, el Vallès, que visitarà el Pedralbes 1991 diumenge a les 16 hores, i el CD Terrassa, que rebrà al Diagonal, dissabte a les 18 hores.

La competició està formada per vuit equips que disputaran una lliga a doble volta. A la seva finalització, els quatre primers classificats jugaran la Final Four de la Superlliga mentre que la resta d’equips jugaran classificatoris.

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades