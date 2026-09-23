Xavi s'estrena dijous contra Alemanya

Esports

El partit, corresponent a la Nations League, es disputarà a les 20.45 hores a Amsterdam

  • L’entrenador terrassenc Xavi Hernández a la roda de premsa amb els mitjans locals -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de setembre de 2026 a les 16:51
Actualitzat el 23 de setembre de 2026 a les 16:52

El terrassenc Xavi Hernández disputarà aquest dijous al vespre el seu primer partit com a seleccionador dels Països Baixos.

En un duel de la primera jornada de la fase de grups de la Nations League, el combinat neerlandès s’enfrontarà a partir de les 20.45 hores a la selecció d’Alemanya al Johan Cruyff Arena d’Amsterdam.

El partit es podrà veure en directe per La1. La de Xavi, que substitueix Ronald Koeman al capdavant de la selecció “orange”, no serà l’única estrena d’aquesta nit. També debutarà Jürgen Klopp com a seleccionador alemany en substitució de Julian Nagelsmann, que va ser destituït després del Mundial dels Estats Units.

Aquest grup A2 de la Nations League el completen les seleccions de Sèrbia i Grècia.

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