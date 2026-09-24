Max Marcet: “És igual qui marqui els gols”

L’inici del Terrassa FC a la lliga s’ha caracteritzat per un aprofitament impecable dels gols marcats. Amb només dos i la porteria a zero, en els tres encontres disputats fins ara, el conjunt d’Oriol Alsina ha sumat tres punts, una marca que només l’iguala el Betis Deportivo, també de la Segona Federació. Les dues dianes, als camps de Calamocha i Arnedo, han sigut obra de Max Marcet que, tot i que admet que el gol no és la seva característica principal, dona per bo haver resolt els dos encontres.
“No acostumo a ser un supergolejador, de fer molts gols i crec que em caracteritzo més, doncs, en la creació, a fer assistències, però, tots els gols que pugui fer, seran benvinguts”, manifesta el davanter. “El més important és guanyar i és igual qui marqui els gols, però un se sent individualment més content si té importància, si té bon rendiment, i és clar que estic molt content”, detalla.
Max Marcet, tanmateix, és conscient que la fermesa defensiva també és un factor cabdal per aconseguir resultats. “Estem molt enfocats en això, en construir un bon equip des de la defensa, i a vegades marcaràs més gols o en marcaràs menys i estem tenint moltes porteries a zero” que és un aspecte molt important, assegura l’atacant del Terrassa FC. “És una cosa que estem treballant tot l’equip, els onze jugadors que juguen en aquell moment, i crec que sempre estem tots molt implicats en la fase defensiva i s’està notant. Això a la llarga és molt important mantenir-ho perquè et dona molts punts”, afegeix.
L’eficàcia
En els tres partits disputats fins ara, comptant l’empat a zero a casa contra el Barbastro, l’equip ha pecat en l’apartat de l’eficàcia a l’àrea i és un punt que tothom té clar que s’ha de millorar. “És veritat que potser ens està costant. Crec que estem fent moltes coses bé i s’està demostrant en el camp. Hem tingut moltes oportunitats i ens està costant marcar, i és una cosa que estem treballant i que hem d’intentar millorar”, apunta.
Tot i aquesta manca d’encert, Max Marcet recorda que l’equip ha tret set punts de nou possibles, una xifra que no “és gens fàcil” d’aconseguir. El davanter del conjunt egarenc agrega que confia en “tenir més eficàcia en els pròxims partits perquè ens pugui donar més tranquil·litat” i resoldre abans aquests partits amb resultats més ajustats.