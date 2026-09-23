L'Handbol Ègara s'estrena a la lliga perdent a Barcelona

El primer equip de l’Handbol Ègara va debutar a la Lliga Catalana Or amb una derrota per quatre gols de diferència (36-32) a la pista del Comunidad La Salle Bonanova de Barcelona. El conjunt que prepara aquesta temporada Toni Guijarro en substitució de Santi Feiner va oferir una bona imatge i va forçar un final equilibrat, però els barcelonins van fer valer la seva condició de locals i es van acabar imposant.\r\n\r\nLa bona sortida dels terrassencs es va materialitzar en un parcial de 3 a 4 quan s’havien disputat cinc minuts. De mica en mica, però, els amfitrions van capgirar el marcador. Al minut 25 manaven ja per tres gols de diferència (12-9). Els cinc minuts finals del primer temps van registrar un parcial de 4 a 4 i es va arribar al descans amb un avantatge de 16 a 13 per al La Salle.\r\n\r\nA la represa, ambdós equips van continuar amb un marcador igualat. Al minut 50, l’avantatge de tres dianes persistia (29-26). L’Handbol Ègara es va apropar en el marcador, però en els cinc minuts finals, els barcelonins van prémer l’accelerador i es van acabar imposant per 36 a 32.\r\n\r\nDissabte a les 17.45, l’Handbol Ègara rebrà al pavelló de Sant Llorenç al Montaggio d’Igualada en partit de la segona jornada.\r\n