La Cursa Fanny Sallés supera els 1.600 inscrits

Falten nou dies per a la celebració de la dotzena edició de la Cursa Fanny Sallés - Cursa de les Dones de Terrassa. Dimecres a les 23.59 hores es tancaran les inscripcions i s'han superat ja els 1.600 participants. Se celebrarà el diumenge 4 d'octubre a partir de les 10 hores al Parc dels Catalans.
Des de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa es fa una crida als clubs, entitats, empreses, escoles i diferents col·lectius ciutadans per tal que hi prenguin part. Hi poden participar tant dones com homes de totes les edats.
"Volem que la Fanny Sallés sigui cada vegada més una cursa de tota la ciutat. Terrassa té un teixit associatiu extraordinari i ens agradaria que clubs, entitats, empreses, escoles, instituts, barris, grups d'amigues i famílies sentissin aquesta cursa com a seva. Es tracta de fer pinya. Quan una entitat forma un grup i diu 'nosaltres també hi serem', la cursa deixa de ser només de l'organització i passa a ser una mica més de tot Terrassa", assenyala Marina Cano, presidenta de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa.
Entitats
La presència d'entitats a la cursa és ja una realitat consolidada. Entre els inscrits d'aquesta dotzena edició hi figuren, per exemple, Casa Marquès, associació Alba, FACT-Fupar i CET Muntanya Inclusiva, entitats amb les quals l'organització manté una estreta relació des de fa anys.
La Fanny Sallés manté plenament el seu caràcter competitiu per als que volen disputar els 5 quilòmetres i buscar la seva millor marca, alhora que continua sent una prova oberta a persones de perfils ben diversos.
De fet, més de quatre de cada deu participants han indicat que faran els 5 quilòmetres caminant. A més, prop d'una quarta part dels inscrits tenen més de 60 anys. La cursa manté la seva dimensió solidària vinculada a la Fundació Oncolliga.