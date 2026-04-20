Còmoda victòria del Natació femení davant del Sant Feliu

L’equip femení del CN Terrassa es va imposar a la piscina de l’Àrea Olímpica contra el vuitè classificat, el CN Sant Feliu, en partit corresponent a l’antepenúltima jornada de la fase regular de la competició. Ja sense opcions d’assolir la tercera posició, les jugadores que dirigeix Xavi Pérez tenen la quarta plaça gairebé assegurada.
Li treuen deu punts a un CN Atlètic Barceloneta que té encara dos partits pendents. Les egarenques en tenen prou amb guanyar un dels dos partits que els queden per assegurar-se la quarta plaça, que les classificaria per al “play-off” de semifinals.
Inesperat 0-4 de les visitants
Després de guanyar el primer quart per 4 a 1, van perdre el segon per 0 a 4. Al tercer quart, però, van aconseguir un parcial de 6 a 2 que deixava l’equip amb un resultat de 10 a 7.
No hi hauria ja més sorpreses al tram final de l’encontre i amb un 3 a 1 van acabar guanyant de cinc (13-8). La hongaresa Panni Szegedi va ser la màxima golejadora del duel amb tres dianes.
El CN Terrassa tancará la fase regular amb dos desplaçaments: el 10 de maig a la piscina del líder, el CN Sant Andreu, i el 16 de maig a Tenerife.