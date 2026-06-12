Reunió entre l'Ajuntament i els veïns de la Cogullada per millorar la mobilitat i la recollida de residus

Representants de l'Ajuntament de Terrassa i la nova junta de l'Associació de Veïns de la Cogullada van tenir dijous a la tarda una reunió per discutir l'execució de diverses millores en els àmbits de la mobilitat i la recollida de residus.
En concret, el consistori va anunciar que una de les peticions històriques del barri, la implementació d'un pas de vianants regulat amb semàfor a la carretera de Martorell a l'altura del carrer de Cuba. Les obres, que depenen de la Diputació de Barcelona, començaran dilluns 29 de juny. "L'ajuntament ha trucat diverses vegades a la porta de la Diputació perquè aquesta actuació es fes realitat", ha expressat l'alcalde Jordi Ballart en un comunicat.
Aquestes obres donen continuïtat a l'itinerari de vianants que ja es va executar l'any 2025 que connecta el pas inferior de l'autopista C-16 i la carretera C-58 del barri de Vista Alegre amb la carretera de Martorell. En aquesta ocasió, s'instal·larà un semàfor amb polsador que regularà un pas de vianants i es construirà un petit tram de vorera. Un cop finalitzin les obres de la zona es col·locarà una parada d'autobús de la línia 12.
Per altra banda, un altre tema que es va tractar a la reunió entre veïnat i Ajuntament va ser el de la recollida de residus. En aquest aspecte, s'ha acordat que en les pròximes setmanes i abans que arribi l'estiu, tot el barri de la Cogullada tindrà nous contenidors de recollida lateral, cosa que, asseguren des del consistori, "millorarà substancialment la recollida gràcies a l'increment de la capacitat dels contenidors i resoldrà un problema habitual fent que les bateries estiguin més netes". Eco-equip ja ha tingut una reunió amb l'Associació de Veïns per determinar la ubicació dels nous containers. A més, s'ha valorat efectuar una neteja extraordinària de la plaça de Salvador Dalí amb eines d'aigua a pressió.