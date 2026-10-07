Còmode triomf del CN Terrassa davant del Rubí abans de l'Euro Cup

Cinc partits i cinc victòries. Amb aquesta solidesa ha començat el CN Terrassa la lliga de Divisió d’Honor masculina. El conjunt que prepara Sergi Mora es va imposar sense massa problemes al cuer, el CN Rubí, a la piscina de l’Àrea Olímpica en partit avançat de la cinquena jornada, que es completarà aquest cap de setmana.
Aquest duel de la cinquena jornada es va avançar com a conseqüència de la disputa de la fase de qualificació de l’Euro Cup. L’equip es desplaçarà dijousa les 6.45 hores a la capital de Montenegro, Podgorica, on debutarà divendres en aquesta competició, on té com a rivals el Primorje croat, el Buducnost montenegrí i el BVSC Manna hongarès.
Gràcies a la victòria contra els rubinencs, el CN Terrassa ocupa la segona posició de la taula amb els mateixos 15 punts que el Barcelona, que va batre per 22 a 7 al CN Catalunya en l’altre partit avançat d’aquesta cinquena jornada.
Després d’un primer quart igualat (2-2), els de Sergi Mora van deixar el duel encarrilat gràcies a un parcial de 4 a 1 al segon. Per si hi havia dubtes, el 6 a 2 del tercer acte va deixar el duel en un ja definitiu 12 a 5. En un quart període de tràmit, els rubinencs es van imposar per 4 a 5.
Compromís plàcid
El boia neerlandès Max Van Der Werde, autor de cinc dels deu gols dels visitants, va obrir el marcador al minut 3. Segons després, Jordi Chico va empatar. Ja al darrer minut del primer quart, Pablo Gómez va fer l’1 a 2 i Lars Ten Broek va contestar amb el 2 a 2.
El Natació va certificar la seva superioritat al segon acte amb quatre gols de Ten Broek, Saul Granados, Álvaro García i Oriol Sánchez abans que Gómez anotés, de penal, el 6 a 3.
A la represa, tres dianes d’Òscar Blasco i una de Marcel Teclas, Joe Bruce i Albert Sabadell van sentenciar definitivament.