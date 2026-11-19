Un dels fonaments de la bona trajectòria del Terrassa FC aquesta temporada és l’apartat defensiu, amb només cinc gols en contra en els onze encontres disputats, només un en els cinc disputats fins ara a l’Estadi Olímpic. La rereguarda dels d’Oriol Alsina és la línia on els seus quatre representants acostumen a ser els mateixos, llevat algun cas per lesió i el central Gabri Clemente, que va arribar al club egarenc el passat mes de juny, procedent del Marbella FC, n’és un.
El defensa murcià, tanmateix, recorda que la tasca defensiva és una feina de tot l’equip. “Al final, el treball defensiu és dels defenses i el porter, és el típic que se sol dir, però si l’equip no defensa bé, des del davanter i als del mig del camp, nosaltres sortim mal parats”. Per tant, és imprescindible que sigui “una molt bona feina de tot l’equip, si volem estar a dalt i ser sòlids” i afegeix que aquesta “és una de les prioritats que tenim enguany”.
El Terrassa FC, aquest diumenge, torna a jugar com a local, en un encontre que l’enfrontarà al Manresa a l’Estadi Olímpic, a partir de les 18 hores. Sobre aquest fet de repetir de nou a casa, Gabri declara que “venim d’una dinàmica bastant bona de resultats i sí, per a estar a dalt durant l’any cal ser forts aquí a casa i guanyar tots els partits que puguem”. El defensa central de Múrcia, pel que fa a la possibilitat d’aquest cap de setmana d’atrapar al líder, el Barça Atlètic, apunta que “no pensem en això, nosaltres ens centrem en nosaltres, a fer el que hem de fer, treure resultats i ja està”.
Un jugador important
El defensor terrassista també parla sobre la seva adaptació al club i va explicar que “he vingut aquí, he baixat de categoria per ser un jugador important, el club m’ha donat la confiança per a així poder demostrar-ho” i agrega que “la veritat és que estic molt content de ser aquí i ajudar a l’equip en tot el que pugui”.
A l’hora de concretar les seves qualitats, Gabri afirma que “jo em defineixo com una persona que intenta ajudar als seus companys, fer el que toca en cada partit, el que l’entrenador em demana i ja està, i aportar el que pugui”. Del Manresa subratlla que “sabem que qualsevol partit és complicat i el Manresa ve d’ascendir i manté el bloc de jugadors i sabem que és un equip que molta pólvora a dalt. Serà un partit complicat com ho estan sent tots”.