En el marc del seu 50è aniversari, la secció de veterans del CF Ullastrell va organitzar diumenge un homenatge als jugadors veterans històrics del club. Una vintena d’integrants de l’actual equip de veterans de l’entitat va fer el passadís d’honor, un per un, a tots els jugadors que l’any 1976 van jugar en el primer equip de veterans de l’entitat ullastrellenca.
D’entre els 43 membres inicials que tenia llavors el primer equip de veterans, van poder assistir a l’acte d’homenatge un total de 29 exfutbolistes. Es va guardar també un minut de silenci pels futbolistes que han traspassat.
Posteriorment, es va fer una fotografia d’equip dels veterans originals i una altra de conjunta amb l’actual conjunt de veterans.
Hi va haver també diversos parlaments per part de representants dels dos col·lectius, així com del president del CF Ullastrell, Adrià López, i del regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Ullastrell, Xavi Navinès. S’ha instal·lat, a més, un espai expositiu al camp amb fotos i documents històrics.
L’homenatge es va cloure amb un “rondo” simbòlic i una botifarrada. A continuació es va disputar el partit de lliga entre l’Ullastrell i el Lourdes de Mollet, que va acabar amb victòria local per 4 a 3.