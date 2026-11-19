El Real Club de Golf El Prat va ser reconegut en la tretzena edició dels World Golf Awards, uns guardons internacionals que escull els seus guanyadors mitjançant les votacions de professionals del sector, mitjans de comunicació i aficionats al golf de tot el món. Inaugurat l’any 2003, el recorregut rosa de les instal·lacions de Torrebonica va ser distingit amb el premi de millor camp de golf d’Espanya del 2026.
El reconeixement, que s’ha anunciat aquest mes de novembre durant la cerimònia d’entrega de guardons celebrada a Egipte, distingeix el recorregut dissenyat pel golfista australià Greg Norman, que aquest mateix any ha acollit l’Estrella Damm Catalunya Championship, un torneig del circuit professional DP World Tour.
El recorregut rosa és un dels recorreguts del Real Club de Golf El Prat. Es caracteritza pel seu disseny tècnic, la varietat dels seus forats i la seva integració en l’entorn natural de l’Anella Verda, a tocar del Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac.
Enguany, el camp terrassenc ha estat l’escenari d’una de les principals cites del calendari internacional celebrades al nostre país, l’Estrella Damm Catalunya Championship, que va aplegar entre els dies 7 i 10 de maig els millors jugadors del DP World Tour.
Més de 120 arbres caiguts
La preparació del torneig va requerir diversos mesos de feina per part de l’equip de manteniment de l’entitat. Durant l’any, es va haver de fer front a diversos episodis meteorològics adversos, entre ells un temporal que va provocar la caiguda de més de 120 arbres, a banda de períodes de sequera, calor i també pluges molt intenses.
El “head greenkeeper” del Real Club de Golf El Prat, José Gómez, destacava recentment la tasca col·lectiva desenvolupada durant aquest període en una entrevista publicada a la revista del club. “Durant la setmana del torneig, vam comptar amb la col·laboració de ‘greenkeepers’ voluntaris. Vam arribar a tenir uns 60 professionals de manteniment”.
Pancho Schröder: “Ha estat una gran sorpresa”
Pancho Schröder, president del club, va expressar la seva satisfacció i reconeixement als professionals i socis pel guardó: “Ha estat una gran sorpresa, completament inesperada, així com una alegria enorme per tots els que formem part del club. Rebre un reconeixement d’aquesta magnitud ens omple d’orgull, especialment perquè posa en valor la feina i dedicació de tantes persones que cuiden el nostre camp”.