Derrota del CN Terrassa contra l’Apollon Smyrnis grec en el partit corresponent a la quarta jornada del grup C de l’Euro Cup. Un tercer quart desfavorable als de Sergi Mora va acabar decantant el partit per 10 a 13 a favor dels visitants. El pròxim encontre d'aquesta competició serà el dijous dia 3 de desembre, a la piscina del CN Barcelona en un derbi català que pot resultar decisiu per a les opcions de classificació.
El partit va començar amb molta intensitat ofensiva i un intercanvi constant de gols. Els de Mora van respondre als primers avantatges grecs i van tancar el primer període amb empat a quatre. En el segon quart, l’Apollon va trobar més facilitats per superar la defensa local i va aconseguir marxar al descans amb dos gols de marge (6-8). El tercer període va ser determinant. El conjunt grec va saber aprofita les dificultats en atac del CN Terrassa per sumar un parcial d’1 a 4 i ampliar l’avantatge fins al 7-12.
En l’últim quart, el CN Terrassa va intentar reaccionar. Els gols de Joe Bruce i Lars Ten Broek, aquest últim des del punt de penal, van situar el marcador en 9-12, però, Hannes Daube va allunyar qualsevol possibilitat de remuntada amb el 9-13. Marcel Teclas va establir el definitiu 10-13, insuficient per capgirar el resultat. Ten Broek, amb tres dianes, va ser el màxim golejador del conjunt egarenc. La derrota deixa el grup C molt igualat quan falten dues jornades per completar la fase de grups.
El CN Barcelona continua al capdavant amb vuit punts, seguit de l’A-Polo Sport amb sis, mentre que el CN Terrassa i l’Apollon Smyrnis comparteixen la tercera posició amb cinc punts. Pel CN Terrassa van jugar: Xavi Teclas, Díaz, Bruce (2), Alarcón, Krstic, Garcia (2), Ten Broek (3), Cuacos, Blasco (1), Marcel Teclas (2), Granados, Chico, Salas i Sánchez.