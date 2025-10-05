Compromisos assequibles per a Atlètic i Club Egara a casa a la lliga femenina

L’Atlètic i l’Egara reben en aquesta quarta jornada de la lliga de Divisió d’Honor femenina dos rivals teòricament assequibles per tal de sumar tres punts més i mantenir-se a la part alta de la classificació. Les del Pla del Bon Aire han guanyat els tres partits que han disputat i lideren la classificació empatades a nou punts amb el Club de Campo. Reben diumenge a les 12.45 hores el cuer de la lliga, un Castelldefels que acaba de pujar, ha perdut els tres primers partits, ha marcat dos gols i n’ha encaixat 12.
L’entrenador de les egarenques, Joan Vidal, s’espera “un rival que vindrà amb moltes ganes, es defensarà bé i intentarà aprofitar les seves oportunitats”. Assegura que el seu equip necessitarà “ser intens i sortir molt centrat des del primer minut”.
L’Atlètic Terrassa, tercer amb set punts, s’enfrontarà diumenge a les 12 a Can Salas davant una Real Sociedad que el va eliminar per “shoot-outs” als quarts de final de la passada Copa de la Reina. Sílvia Bonastre, que recupera la davantera irlandesa Aoife Taaffe. “Juguem a casa contra un equip fort, molt defensiu, que jugarà al contraatac. Confiem a ser resolutives en les oportunitats que tinguem. Sabem que serà un partit dur, però no volem cedir punts a casa”, diu Bonastre.
El CD Terrassa buscarà la sorpresa diumenge a les 11 hores al camp del Júnior de Sant Cugat, que acumula quatre punts. “És un partit difícil, al camp d’un gran rival. Espero que sigui competit. Sabem que ho hem de fer perfecte i aprofitar les ocasions”, comenta Stefi Piris.