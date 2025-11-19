Duel clau a casa amb el Jug Dubrovnik

La quarta jornada de la fase de grups de l’Eurocup masculina de waterpolo oferirà aquest dijous al vespre un apassionant duel a la piscina de l’Àrea Olímpica entre el CN Terrassa i el conjunt croat del Jug Dubrovnik. L’encontre començarà a les 20.30 hores. En l’altre enfrontament del grup, el Solaris de Sibenik, tercer amb tres punts, visitarà també aquest dijous el Duisburg alemany.
Es tracta d’un partit clau per a la classificació, el conjunt que prepara Sergi Mora té una gran oportunitat per assaltar el lideratge. El Natació ocupa actualment la segona posició del grup “A” amb sis punts, a tres de distància del seu rival, que ha guanyat tots els partits que ha disputat i lidera la classificació amb nou punts.
En el partit de la primera volta disputat a la ciutat de Dubrovnik, els croats es van imposar per quatre gols de diferència (16-12) al CN Terrassa el passat dia 16 d’octubre en un encontre que es va començar a decantar en favor del conjunt que entrena Vjekoslav Kobescak en el primer quart, que va acabar amb un 4 a 1 per als croats.
El Jug Dubrovnik és un dels grans del waterpolo continental. Té un total de quatre Champions League a les seves vitrines, aconseguides els anys 1981, 2001, 2006 i 2016.