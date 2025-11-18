Sis nedadors del CN Terrassa seran a l'Europeu

La Federació Espanyola de natació ha anunciat la llista de 25 nedadors que representaran Espanya en el Campionat d’Europa en piscina curta, del 2 al 7 de desembre a la ciutat polonesa de Lublin. Sis d’ells són nedadors del CN Terrassa. Es tracta d’Hugo González, Miguel Pérez Godoy, César Castro i Luca Hoek, que van aconseguir les mínimes al Campionat d’Espanya de Barcelona, on el Natació es va endur un botí de 19 medalles (cinc ors, vuit plates i 6 bronzes), classificant-se tercer. Cal afegir-hi Isak Fernández i Estella Llum Tonrath.
Hugo González va assolir a Barcelona les mínimes en els 200 braça i els 200 estils, on va establir un rècord del Campionat amb un temps d’1’53”47. La seva presència consolida el CN Terrassa com un dels clubs amb més pes dins del panorama estatal. El seguirà César Castro, que s’ha recuperat satisfactòriament de la seva lesió a l’espatlla i ha aconseguit la mínima en els 200 lliures.
Luca Hoek va assolir les mínimes en els 50 i els 100 lliures, signant la millor marca espanyola de 17 anys amb 47”04 a la darrera. Isak Fernández ho va obtenir en els 100 i 200 papallona, Estela Llum Tonrath en els 200 esquena i Miguel Pérez-Godoy en els 100 i 200 lliures. A banda de l’or, les tres plates i els tres bronzes que van assolir els nedadors del CN Terrassa a les dues primeres jornades del Campionat d’Espanya celebrat a la Nova Escullera, en les dues jornades finals, els integrants del conjunt terrassenc van penjar-se set medalles més, totalitzant-ne 19.
Altres medalles
Estella Llum Tonrath va ser segona en els 200 esquena, signant la millor marca estatal de 18 anys. Miguel Pérez-Godoy es va imposar en els 200 lliures, assolint la mínima europea i un rècord del campionat, seguit de César Castro, també amb mínima europea.
Paula Juste va ser tercera en els 200 lliures, igual que Hugo Fernández en els 50 papallona. Fernández es va endur també els 200 esquena amb mínima europea, una prova on Tonrath va ser segona. Als 100 estils, González va ser segon i Irene Pera tercera en 100 estils femenins.
Luca Hoek va vèncer en els 100 lliures amb mínima europea i una millor marca de 17 anys. Miguel Pérez-Godoy va ser segon. González va tornar a vèncer en els 200 estils, també amb mínima europea i nou rècord del campionat.