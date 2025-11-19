Sis punts del Vallès en la doble jornada de la Divisió d'Honor "B" masculina

La doble jornada de la Divisió d’Honor “B” masculina va oferir dues victòries a domicili del Vallès, dues derrotes del Línia 22 i una victòria i un empat tant de l’Egara 1935 com del Rimas. Al grup primer, el conjunt de Can Salas es va imposar dissabte per 0 a 3 al Línia 22 en el derbi que els va enfrontar al Martí Colomer. Oriol Campos, Àlex Aymerich i Àlex Grau van anotar els gols de l’equip de Xavi Trenchs, que l’endemà va repetir victòria a domicili, per 1 a 2, a Mataró davant l’Iluro. Abel Serrano va estrenar el marcador al minut 21. Cinc després, Matías Guzmán va aprofitar un stroke per empatar. Quan el matx semblava abocat al repartiment de punts, Quim Coral va marcar el gol de la victòria al minut 56.
En el duel de l’onzena jornada, el Línia 22 va tornar a perdre, en aquest cas per 1 a 4 al camp del líder del grup, un Sant Cugat que només ha cedit tres empats fins ara. L’únic gol dels terrassencs el va anotar Pau Galy al minut 36. Va ser l’1 a 1, però un parcial de 0 a 3 per als santcugatencs els acabaria donant els tres punts.
En aquest grup primer, el Vallès és tercer amb 23 punts, a un d’una Real Sociedad 1927 a qui rep aquest dissabte i a quatre del Sant Cugat.
Grup segon
Pel que fa al grup segon, Egara 1935 i Rimas van sumar quatre dels sis punts en joc. Dissabte, en la desena jornada, ambdós conjunts van protagonitzar sengles empats a casa. L’Egara 1935 va empatar a dos gols amb el San Pablo Valdeluz. Jan Clapés i Jan Riubrugent van situar 2-0 els d’Albert Massaguer, però els madrilenys van acabar empatant en el darrer període. Diumenge, dos gols de Max Evans i Aleix Margarit van permetre l’Egara 1935 batre per 2 a 1 el líder, Carpesa.
El Rimas, per laseva banda, va empatar a un dissabte amb el Carpesa. Francesc Roset va posar per davant els terrassencs, però els valencians van empatar de penal. Diumenge, els de les Pedritxes van golejar per 5 a 1 el San Pablo Valdeluz amb dos gols de Francesc Roset, dos de Francisco Abratte i un de Nil Roca.
Dos triomfs del Vallès a la lliga femenina
A la lliga femenina, el Vallès va guanyar els seus dos partits a domicili. Es va imposar als dos equips que té per sota: per 2 a 1 al Jolaseta i per 3 a 1 al Club de Campo. Anna Barba va fer tres dels cinc gols de les de Joan Segura, que s’han situat terceres empatades a 22 punts amb el segon, Sant Cugat. A l’altre grup, el Club Egara, que segueix cinquè, va empatar sense gols a Pozuelo de Alarcón i va perdre per 2 gols a 1 a las Rozas.