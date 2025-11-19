Esports

Max Caldas, millor entrenador de l'any

La Federació Internacional de Hockey ha premiat el treball del seleccionador espanyol aquesta temporada

  • Max Caldas ha assolit el bronze a l'Europeu i ha classificat Espanya per al Mundial del 2026 -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de novembre de 2025 a les 13:59
Actualitzat el 19 de novembre de 2025 a les 14:00

La Federació Internacional de Hockey ha escollit el seleccionador masculí espanyol, Max Caldas, com a entrenador de l’any, premiant d’aquesta manera el treball de l’argentí al capdavant del combinat espanyol, que ha signat una de les temporades més exitoses dels darrers anys.

“Ha estat una gran sorpresa. És un premi als jugadors i a l’’staff’ que treballa amb nosaltres. Jo només tinc la sort de ser la cara visible d’aquest projecte. Aquest premi és de tots”, assenyala Caldas.

Aquesta temporada, la selecció ha signat victòries de prestigi de la Pro League contra potències com Austràlia, Anglaterra, Bèlgica i l’Índia. A la recta final, les dues victòries consecutives contra Alemanya van deixar l’equip tercer i el van classificar pel Mundial de l’any vinent. A l’Europeu de l’estiu, Espanya es va penjar el bronze.

Notícies recomenades