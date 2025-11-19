Max Caldas, millor entrenador de l'any

La Federació Internacional de Hockey ha escollit el seleccionador masculí espanyol, Max Caldas, com a entrenador de l’any, premiant d’aquesta manera el treball de l’argentí al capdavant del combinat espanyol, que ha signat una de les temporades més exitoses dels darrers anys.\r\n\r\n“Ha estat una gran sorpresa. És un premi als jugadors i a l’’staff’ que treballa amb nosaltres. Jo només tinc la sort de ser la cara visible d’aquest projecte. Aquest premi és de tots”, assenyala Caldas.\r\n\r\nAquesta temporada, la selecció ha signat victòries de prestigi de la Pro League contra potències com Austràlia, Anglaterra, Bèlgica i l’Índia. A la recta final, les dues victòries consecutives contra Alemanya van deixar l’equip tercer i el van classificar pel Mundial de l’any vinent. A l’Europeu de l’estiu, Espanya es va penjar el bronze.\r\n