Constantinos Tsakiris: “Al Terrassa FC no hi ha història d’èxit”

El màxim accionista del Terrassa FC, Constantinos Tsakiris, va manifestar que si pogués canviar alguna cosa en els anys que porta al capdavant del club, seria “tenir entrenadors amb més experiència”. Ho va dir en el programa esportiu “La Jornada”, de Canal Terrassa, i que presenta el periodista Carles Tost.
L’empresari grec va admetre que, quan va posar el club en venda la passada temporada, no va rebre cap oferta formal i només l’interès sense compromís des de diverses trucades. “Alguna cosa seriosa no hi va haver. Vam parlar amb un parell d’opcions, però no hi va haver oferta”.
També va assegurar que va ser una decisió presa en un moment en què es va sentir qüestionat, però en realitat volia continuar i “volia treure una mica la pressió”. No se sentia valorat, va apuntar, i va dir que “el club està en tot millor” d’ençà de la seva arribada. “He fet coses bones i això és el més important”, va detallar.
Sobre la renovació de Víctor Bravo va comentar que “va ser arrogància de la meva part. Havia vist algunes coses bones i havia aconseguit dos ascensos amb pressupostos baixos i estàvem en una bona dinàmica”.
Sobre si li estranya la poca resposta de la ciutat amb l’equip i la poca assistència als partits, va assegurar que “no em sorprèn. No hi ha història d’èxit. Quants anys s’ha estat al futbol professional? I mai ha estat a Primera Divisió. I en el meu país no hi ha cap ciutat de 30.000 habitants que no hagi estat a Primera, almenys un any”. Tsakiris va agregar que “és una cosa única a Europa. No estem a Sabadell. Jo els vull guanyar sempre, però hem de dir les coses com són. El Sabadell té història”.
El propietari del Terrassa FC va recordar que el director esportiu actual, Antonis Antoniou, és la seva extensió en el club i que li va atorgar un paper més rellevant perquè és la seva mà dreta. Sobre el projecte del club va assegurar que “el projecte continua sent el mateix, arribar a Segona Divisió”, ja que, si no és així, “és perdre molta sang si no hi ha ingressos”, va afegir.