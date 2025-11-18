Podria nevar aquesta setmana a la Mola?: "Si precipita, la cota de neu estarà en 400 o 500 metres"

Estem poc acostumats a una entrada de fred tan intens en ple mes de novembre. Terrassa serà colpejada de ple per una onada de fred polar que fara que la ciutat arribi aquesta setmana a 1ºC de temperatures mínimes. El punt àlgid d'aquesta fredorada serà divendres i dissabte, quan els termòmetres difícilment passaran dels 10ºC. Aquests dos dies, però, el cel serà serè, amb un sol espatarrant i una probabilitat molt baixa de pluges.
Dijous, però, la previsió és diferent. Terrassa espera un dia molt ennuvolat, tot i que ho serà amb temperatures que arribaran "només" als 4ºC de mínima. El meteoròleg terrassenc, Marc Silvestre, alerta que serà "un dia més insegur a tot el territori". Els punts amb més probabilitat de precipitació avisa que seran les comarques de La Selva, el Vallès Oriental, el Maresme i alguns punts del Barcelonès. Un fet que podria comportar alguna petita enfarinada en algun d'aquests punts, diu: "Si precipités, la cota de neu se situarà al voltant dels 400 o 500 metres. Hi ha poques d'aquestes zones que arribin a aquesta alçada, però podria arribar a donar-se".
Ara bé, malgrat que Terrassa estigui al voltant dels 300 metres i, especialment la Mola superi àmpliament aquesta alçada, Silvestre apunta que "no s'espera que acabi plovent a Terrassa ni a cap zona del Vallès Occidental". Per tant, serà més aviat difícil veure una enfarinada matinera i de tardor tant a Terrassa com a la Mola.