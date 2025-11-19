Comencen les obres de millora del paviment del carrer de Colom entre Bages i la carretera de Montcada

L’Ajuntament va iniciar aquest dimarts, 19 de novembre, les obres de millora del carrer de Colom, en el tram comprès entre el vial de Bages i la carretera de Montcada, una actuació que inclou fresatge, repavimentació i nova senyalització horitzontal. Els treballs afectaran un total de 6.966 m² i formen part del pla municipal per posar al dia els paviments i modernitzar els serveis de la ciutat.
La regidora de Manteniment i Obres Públiques, Montserrat Alba, va destacar que es tracta d’una intervenció necessària: "Millorarà diversos trams del carrer de Colom, que presentava desperfectes i zones deteriorades. Continuem decidits a actualitzar els paviments de la ciutat i, quan ho fem, també aprofitem per actualitzar alguns serveis, com el de gestió de l’aigua".
Abans de la repavimentació, el consistori durà a terme treballs a la xarxa d’aigua potable, que inclouen la substitució de tubs de fibrociment i l’ajust de tapes de pous i embornals al nivell de la calçada.
Obres en tres fases fins al 12 de desembre
Per reduir l’impacte sobre la ciutadania, les actuacions s’executaran en tres etapes, que comportaran diversos talls de trànsit:
Del 19 al 21 de novembre, tall total del carrer Agricultura, entre Menéndez y Pelayo i Colom, per treballs de TAIGUA; del 24 al 28 de novembre, tall total del carrer Colom, entre la carretera de Montcada i Àngel Guimerà (no s’afectaran les cruïlles d’Agricultura, Albinyana i Àngel Guimerà); de l’1 al 12 de desembre, tall total del mateix tram de Colom, excepte la cruïlla amb Àngel Guimerà, que només quedarà tallada el 10 de desembre.
Afectacions al transport públic
Les obres també alteraran el recorregut de diverses línies d’autobús:
Del 19 al 21 de novembre (8–19 hores), afectaran la L4, anul·lant la parada Llac Vallparadís al carrer Agricultura, substituint-la per la carretera de Montcada, 432; del 24 de novembre al 12 de desembre (8–19 hores), afectaran les L4, L7 i L10, anul·lant parades Llac Vallparadís, Sta. Eulàlia (carrar Bages) i plaça de Can Palet (carrer Colom), i substituint-les per Llac Vallparadís (ctra. Montcada, 432), Vapor Universitari, Països Catalans i plaça de Can Palet (carrer Àngel Guimerà); el 10 de desembre (8–19 hores), amb el tall a la cruïlla Colom i Àngel Guimerà, afectaran les línies L4, L7, L9 i L10, anul·lant les parades Llac Vallparadís, Sta. Eulàlia, plaça de Can Palet i diverses del carrer Àngel Guimerà i del carrer Germà Joaquim, i substituint-les per provisionals a les cruïlles av. Glòries Catalanes amb Àngel Guimerà i amb Bages