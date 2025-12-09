Conjurats per sumar el primer or de la història

Un bon grapat de terrassencs tenen la glòria a tocar al Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium de la ciutat índia de Chennai. Tant el seleccionador Oriol Torras com els deu integrants de la selecció espanyola masculina (Bruno Ávila, Josep Martín, Ton Morán, Pere Amat, Mario Mena, Jan Capellades, Guiu Corominas, Santi Martín, Marc Martín i Jan Trujillo) s’enfrontaran aquest divendres a les 15.30 hores (les 20 a l’Índia) a Alemanya en la gran final de la catorzena edició del Mundial sub-21.
El combinat espanyol marxarà de terres índies amb la medalla d’or o la de plata. Ha signat ja la millor actuació de la seva història, ja que fins ara Espanya acumulava només dues medalles de bronze en les anteriors edicions dels Mundials sub-21. El primer el va aconseguir l’any 2005 a Rotterdam després de desfer per 5 a 4 un empat a un gol contra la selecció de l’Índia. L’altre, més recent, va arribar fa dos anys a Kuala Lumpur, on Espanya va batre també la selecció índia per 3 gols a 1.
Primera final per als sub-21
La d'aquest dimecres serà la primera final de la història per als espanyols. La femenina no ha aconseguit mai pujar al podi. Tampoc no ho farà aquesta setmana a Santiago de Xile. Després de quedar fora dels quarts de final, només pot aspirar a la novena posició.
Conscients que es troben davant d’un partit històric, probablement el més important i decisiu de tota la seva jove carrera esportiva, els deu internacionals espanyols i la resta dels seus companys s’han conjurat per batre els alemanys i pujar al graó més alt del podi en aquesta darrera competició del 2025.
Espanya afronta aquest sisè partit a l’Índia havent fet els deures. Els d’Oriol Torras es van passejar a la primera fase. No només van guanyar els tres partits que van disputar a la fase de grups, sinó que van acabar amb un immaculat full de registres. Van marcar 23 gols i no en van encaixar cap. Es van imposar per 8 a 0 a Egipte, per 2 a 0 a Bèlgica, sens dubte el rival de més nivell, i per 13 a 0 a Namíbia.
A la ronda de quarts de final van batre per 4 a 3 a Nova Zelanda amb un gol de penal-córner transformat als segons finals per l’especialista terrassenc Bruno Ávila, que és el màxim golejador amb nou dianes. Diumenge, Espanya va batre per 2 a 1 l’Argentina en semifinals.
Un rival molt complicat
Alemanya no ho posarà, però, gens senzill als d’Oriol Torras. Va signar també una solvent primera fase derrotant per 4 a 0 a Sud-àfrica, per 7 a 0 al Canadà i per 5 a 1 a Irlanda. Va patir davant de França als quarts de final. Després d’empatar a dos, es va imposar per 3 a 1 a la tanda de “shoot-outs”. Més còmode va ser el darrer graó per accedir a la final. En semifinals va golejar per 5 a 1 la selecció amfitriona, l’Índia.