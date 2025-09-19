Cristina Montesinos no disputarà els 20 quilòmetres marxa

L’atleta terrassenca Cristina Montesinos no disputarà finalment aquest dissabte la prova dels 20 quilòmetres marxa dels Campionats del Món que s’estan disputant a Tòquio després de no haver-se pogut recuperar del desgast patit dissabte passat en els 35 quilòmetres, segons ha comunicat la Federació Espanyola.
“Cristina Montesinos no sortirà en els 20 km marxa. Al cap d’un any molt complicat i una grandíssima setena posició en els 35, no ha aconseguit recuperar-se de l’esforç realitzat. Gràcies per tot el que has lluitat enguany i enhorabona per aquest lloc de finalista mundial”, va indicar la federació en les seves xarxes socials.
L’atleta de Terrassa va signar un brillant lloc de finalista dissabte passat en la prova que va coronar de nou com a campiona del món a María Pérez.
Fa dos anys, a Budapest, Montesinos també va tenir una actuació destacada, acabant cinquena de la distància llarga.
La campiona del món sí que competirà aquest dissabte a la recerca del doblet. Ho farà al costat de la també terrassenca Paula Juárez i de la gallega Antía Chamosa, que completarà les places que té assignades l’equip femení espanyol. La prova començarà a les 2 de la matinada d'aquest dissabte (9 del matí a Tòquio).