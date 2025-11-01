El San Cristóbal vol redimir-se a la lliga

El San Cristóbal rep el Mollerussa aquest diumenge en el segon encontre consecutiu al municipal de Ca n’Anglada. L’últim, la passada jornada, no va acabar bé i va caure davant del Can Vidalet, derrota que suposava la tercera consecutiva dels parroquials a la lliga. Toca, doncs, redimir-se i tornar a assaborir el triomf en un partit que començarà a les 12 hores i que xiularà l’àrbitre de la delegació de Girona Ángel Berjaga Ruiz.
Per a aquest partit, el tècnic parroquial, Cristian García, continuarà sense poder comptar amb els lesionats Àlex Fernández, Héctor Parrado, Grabulosa i Raúl Pérez. També serà baixa, però en aquest cas per acumulació de cinc amonestacions el centrecampista Guillem Hernández, un dels fixos a les alineacions del tècnic. Tampoc podrà participar pel mateix motiu el jugador del Mollerussa Guillem Porta.
La situació del conjunt lleidatà, a efectes de classificació, és més preocupant que la del San Cristóbal, que en aquests moments i després de la disputa de vuit jornades, és tretzè amb vuit punts. El Mollerussa és setzè, amb cinc punts i ocupa una de les places de descens directe. Encara no ha guanyat cap partit i, curiosament, quatre dels punts que té són per sengles empats com a visitant, ja que encara no ha perdut cap vegada fora de casa.
No s’ha perdut
Sobre el conjunt lleidatà, Cristian García va assenyalar que “sabem quina mena d’equip és” i després del partit d’entre setmana “intentarem buscar una mica de gent que pugui fer un bon partit i guanyar-lo i l’entrenador intentarà equivocar-se el menys possible”. El tècnic del San Cristóbal va apuntar que “això és com tot, quan es perd, perd l’entrenador i quan es guanya, guanyen els futbolistes”.
“Això és un joc d’ells i jo faré el màxim possible per aportar la meva vivència de quan era jugador, que la sentin, però al final, depenen d’ells i quan estan en un bon nivell han demostrat que no li perden la cara a cap equip de la categoria”, va agregar.