El Terrassa FC inicia l’era d’Oriol Alsina

Nou cicle en el Terrassa FC que, després de la destitució del tècnic aragonès Víctor Bravo, afronta el primer encontre de la lliga amb el seu substitut a la banqueta. Oriol Alsina debutarà com a nou entrenador del conjunt terrassista aquest diumenge, a partir de les 12 hores i a l’Estadi Olímpic contra el conjunt balear de l’Andratx. L’entrenador d’Arenys de Mar no podrà disposar per a aquesta estrena amb Gil Muntadas, que és baixa fa unes setmanes per lesió, ni amb el davanter madrileny Guti, que va ser expulsat al camp del Castellón “B” la passada jornada i va ser sancionat amb dos partits de suspensió.
L’equip mallorquí és actualment el vuitè classificat, amb 12 punts, tres més que el Terrassa FC, que és tretzè. L’Andratx, que té les places de “play-off” d’ascens a dos punts, no té un bon balanç com a visitant. Fora del seu camp, el conjunt del tècnic José Contreras ha perdut els tres encontres que ha disputat fins ara. En canvi, com a locals, els balears estan entre els millors equips del grup, només superats pel líder, el Barça “B”.
“A casa seva ha fet molt bons resultats i a fora no tan bons resultats, però tots els partits que ha jugat han estat molt equilibrats i, de fet, a tots tres partits ha estat amb opcions d’empatar i fins i tot de guanyar amb rivals importants”, va declarar Alsina sobre el rival del seu equip de demà diumenge.
L’entrenador del Terrassa FC va afegir que “és un equip que està ben treballat, que es replega molt bé, amb moltíssima intensitat i que deixen les línies molt tancades” i va apuntar també que els mallorquins “tenen jugadors contrastats de la categoria, bons futbolistes que a part són molt ràpids per aprofitar les errades que tu puguis tenir”.
Estratègia ofensiva
Va avisar sobre els contraatacs de l’Andratx i va afirmar que “la majoria dels gols que ha fet han sigut d’estratègia ofensiva i amb recuperacions i transicions molt ràpides”. Va insistir que “serà un rival molt complicat, però nosaltres, a casa nostra som dotze, perquè hi ha l’afició que estarà ajudant-nos des del minut 1 fins al 95, perquè els partits duren 95 minuts, ja es va veure a Castelló”, partit en què es va encaixar un gol al final del temps afegit. El tècnic, que ha signat fins al 30 de juny de 2026 amb opció de renovació en cas d’ascens, va dir que el seu equip haurà d’igualar les armes dels mallorquins.