Dalmau, Serra, Fonseca i Junquera s’adjudiquen la Copa Harmon de golf

L’equip format per Juan Dalmau, Josep Maria Serra, Marcel Fonseca i Tomàs Junquera es va adjudicar la victòria en la 27a edició de la Copa Harmon de golf. La competició es va celebrar el passat cap de setmana als “greens” del Real Club de Golf El Prat. Es tracta d’un dels tornejos més emblemàtics i amb major trajectòria del calendari social de l’entitat. Enguany hi van prendre part un total de 136 jugadors.
La Copa Harmon és una competició que va néixer als anys trenta del segle passat, que ha perdurat fins als nostres dies com a símbol de companyonia entre els socis de l’entitat i també d’excel·lència esportiva.
El trofeu, d’exquisida orfebreria, amaga una singular història. Durant la Guerra Civil, va ser enterrat en el “green” del forat 9 de l’antic camp del Real Club de Golf El Prat per evitar que es perdés. La copa es va recuperar dècades més tard.
L’any 2012, amb motiu del centenari del club, Claudio Güell va realitzar la cessió de la copa, el que permet que la competició reprengués el seu esperit original i tornés a brillar dins del calendari esportiu de l’entitat.
L’edició d’aquest any s’ha disputat a l’emblemàtic recorregut rosa de Torrebonica. Dissenyat pel golfista australià Greg Norman, el camp posa a prova el talent i la precisió dels participants. Després de la segona jornada de competició, a la cerimònia d’entrega de premis, hi va haver un record per a aquells que, edició rere edició, han mantingut viu l’esperit del torneig.