L’Egara 1935 goleja el Rimas a domicili

La setena jornada de la lliga de Divisió d’Honor “B” masculina, que tancava la primera volta, va oferir un sol triomf per als equips terrassencs. Al grup segon, l’Egara 1935 va guanyar amb claredat a les Pedritxes davant de l’AD Rimas. L’equip que prepara Albert Massaguer va deixar clara la seva superioritat en el derbi egarenc de la jornada.
Només s’havien disputat 39 segons quan Max Francis Evans va inaugurar el marcador per als del Pla del Bon Aire. Abans d’acabar el primer període, al minut 13, Jan Riubrugent va establir un 0 a 2 que posava les coses molt de cara per al conjunt visitant.
A la segona meitat, el Rimas va intentar retallar diferències, però la bona disposició defensiva de l’Egara 1935 li ho impedia. Ans al contrari, arribarien encara dues dianes més per part dels del Pla del Bon Aire. Al minut 34, Joan Francesc Fernández va fer el 3 a 0. Tot just començar el quart acte, Riubrugent va signar el segon gol del seu compte particular, que va deixar el marcador en el 0 a 4 definitiu.
L’Egara 1935 es manté en tercera posició amb 13 punts, només superat per Carpesa i Castelldefels, que van guanyar els seus partits en aquesta setena jornada. El Rimas, per la seva banda, continua cinquè amb nou punts.
El Vallès no pot ser líder
Al grup primer, el duel més atractiu d’aquesta darrera jornada de la primera volta enfrontava el primer amb el tercer. El Vallès en tenia prou de guanyar al Sant Cugat per situar-se com a líder per primera vegada en tota la temporada. Però va empatar. Dos gols de Leopoldo Palau-Ribes i Santi Laredo amb un minut de diferència van situar 0-2 els de Pablo Recasens. L’equip d’Oriol Freixa va empatar a la segona part gràcies als gols d’Octavi Pons i Santi Martín, aquest últim de penal. Va buscar un altre gol, sense fortuna.
Per la seva banda, el Línia 22 va encaixar la quarta derrota de l’exercici en caure per 1 a 2 al Martí Colomer davant de l’Iluro. Dos penals de Matías Guzmán van posar per davant els mataronins i Marc Ferrero va fer l’1 a 2.
Victòria per a l’Egara a la lliga femenina
El Club Egara es va imposar per 4 a 0 a casa contra el FC Barcelona. Dos gols de penal de Marta Roque i Laia Sanromà a la primera part van deixar l’electrònic en 2 a 0. A la represa, Anna Moliné de jugada i Laia Recasens de penal van tancar la golejada. Les de Santi Amat són ara segones. A l’altre grup, el Vallès va perdre per 4 a 3 a Sant Cugat i ha caigut al tercer lloc. Jordi Gutiérrez va fer dos gols i Clara Pons un.