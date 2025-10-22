Sis podis per al BMX Terrassa a la general de la Copa Catalana de pump track

El circuit de Begur va acollir la vuitena i última prova de la temporada de la Copa Catalana de pump track. Després de la cursa es van lliurar els mallots de campions i es van donar a conèixer les classificacions de cadascuna de les categories. Els resultats generals van consolidar el domini del BMX Terrassa Club en aquesta competició.
Fins a sis “riders” del BMX Terrassa Club han aconseguit pujar al podi. Tres d’ells s’han proclamat campions de la present edició de la Copa Catalana. Es tracta d’Héctor Rodríguez (prebenjamins), Chloe Torra (benjamí femení) i David Montoto (cadet). Max Herrero es va proclamar subcampió en la categoria prebenjamí, mentre que Gonzalo Montoto ho va ser en la categoria cadet. El principiant Abel Recordà, per la seva banda, es va classificar en la tercera posició.
Gràcies a aquests sis podis a la general, el BMX Terrassa es consolida com a club referent a Catalunya, en el qual destaca la seva tasca formativa i el potencial esportiu de la seva escola de base.
En aquesta vuitena i darrera prova de la temporada, els “riders” terrassencs van tornar a mostrar la seva qualitat a cada màniga. Van acabar amb un total de sis podis en aquesta cita.
En la categoria prebenjamí, Max Herrero es va classificar tercer, seguit del seu company Héctor Rodríguez. En benjamí femení, Chloe Torra va ser la primera classificada. En benjamí masculí, Nil del Pozo va acabar cinquè i Enzo Avilés setè. Abel Recordà va acabar segon en la categoria de principiants després d’una cursa molt ajustada. En alevins, Dani Rodríguez es va classificar segon, confirmant la seva solidesa en el tram final de la temporada. En cadets, David Montoto va acabar primer, seguit del seu company Gonzalo Montoto.
Presència del BMX Terrassa a la Copa d'Occitània
D’altra banda, el BMX Terrassa va competir el passat cap de setmana a la Copa d’Occitània celebrada a Mauguio (França). Ville Venermo va imposar-se a la categoria de 17 a 29 anys i va guanyar la general. En sub-15, Mar Martín va sumar dues victòries consecutives. En sub-17, Iván Ruiz va signar dos sisens llocs i Asier Moya va ser setè diumenge. En sub-13, Eric Serrano va ser cinquè dissabte i sisè diumenge.