Quinze podis per al CN Terrassa a Manresa

Magnífica actuació de l’equip del Club Natació Terrassa a les instal·lacions del CN Manresa en el decurs de la 69a edició del Trofeu Fèlix Serra Santamans, prova puntuable per al Circuit Català de Trofeus de la Federació Catalana de Natació. El conjunt terrassenc es va penjar fins a 15 medalles (cinc ors, cinc plates i cinc bronzes). A banda dels podis, els nedadors egarencs van aconseguir un rècord del Circuit, a càrrec de Pedro Ruano, que es va imposar en la prova dels 200 metres papallona.
Tres de les cinc medalles d’or se les va anotar l’estrella de l’equip, el mallorquí Hugo González. Es va adjudicar el triomf amb gran autoritat en els 200 metres braça, així com en els 200 esquena. Va tancar la jornada guanyant la prova dels 200 estils. Les altres dues medalles d’or van correspondre a Àlex Ahtianen i Pedro Ruano. Ahtianen es va proclamar vencedor dels 100 papallona i va completar la nòmina de victòries Ruano, que va destacar amb una brillant victòria en els 200 papallona, establint a més un nou rècord del Circuit Català. Pel que fa a les medalles de plata del CN Terrassa, la primera va arribar de la mà d’Héctor Morales, que es va classificar segon en els 400 metres estils. El seu company Alan Smok va acabar segon en els 50 i els 100 metres esquena, igual que Sarah Holgado en els 200 esquena femenins i Irene Pera en els 100 lliure femenins.
Cinc bronzes
Així mateix, el CN Terrassa va completar la seva exhibició a la capital manresana amb cinc medalles de bronze, dues de les quals van correspondre a Héctor Morales en els 100 i 200 estils respectivament.
N’hi va haver dues més per a les nedadores Sarah Holgado en la prova dels 200 metres braça femenins i també per a Maia Lardeur en els 100 lliure femenins.
El darrer bronze terrassenc se’l va adjudicar el mateix Hugo González, que va afegir un bronze en els 100 papallona a les seves tres medalles d’or, convertint-se amb els seus quatre podis en el gran protagonista de la jornada.