Històric 7 de 7 per a un Club Egara imparable

El Club Egara està signant el millor inici de la seva història a la lliga de Divisió d’Honor femenina. Quan s’ha disputat ja una tercera part de la competició (7 partits de 22), el conjunt que prepara Joan Vidal comanda amb autoritat la classificació. Ha guanyat els set partits que ha disputat i és líder des de la segona jornada. Després de la primera era segon per un gol de diferència amb el Polo. La temporada passada, a aquestes alçades, tenia 13 punts i l’anterior només 9.
Les del Pla del Bon Aire han guanyat els cinc partits que han disputat com a locals i també els seus dos partits de visitants, ambdós a la ciutat de Santander. Pel que fa els gols, l’Egara és el màxim golejador de la categoria amb 27 gols a favor (gairebé quatre de mitjana per partit) i només quatre en contra.
Les egarenques tenen tres punts d’avantatge respecte al segon classificat, un Club de Campo que és el vigent campió de lliga. N’hi treuen sis al tercer classificat, un Sanse Complutense que s’està convertint en la revelació de la temporada, i ja vuit respecte a l’altre equip terrassenc que aspira al títol, un Atlètic que ha cedit un empat i dues derrotes.
“L’equip està més consolidat que la temporada passada, per bé que té un nivell molt semblant. Estem molt sòlides tant a nivell físic com tàctic, mental i pel que fa a la competitivitat”, explica el seu entrenador, un Joan Vidal que va dur aquesta mateixa plantilla a guanyar la passada edició de la Copa de la Reina. Precisament per això, les terrassenques disputaran per Setmana Santa l’Euro Hockey League per primera vegada en la seva història.
Un equip més madur
Vidal destaca la maduresa d’un equip que no ha deixat escapar punts que abans se li escapaven. “Hem guanyat a rivals de nivell, com el Tenis, l’Atlètic i el Polo, però contra els de baix ens hem mostrat també molt contundents”, assenyala.
A l’Egara, que ha jugat cinc dels set partits com a local, li queden quatre partits complicats abans de tancar la primera volta. Aquest diumenge visitarà el Sanse Complutense, tercer, i el 9 de novembre anirà al camp del Club de Campo, segon. Després de rebre el CD Terrassa en el derbi de la penúltima jornada, tancarà la primera volta el 23 de novembre al camp del Júnior. Gairebé quatre mesos més tard, estrenarà la segona volta a les Canàries.