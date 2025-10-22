Or i plata per al Club de Peses Terrassa al Campionat de Catalunya

La localitat d’Olesa de Montserrat va acollir el Campionat de Catalunya de clubs d’halterofília, en el qual el Club de Peses Terrassa va tenir una extraordinària actuació, amb una victòria per al conjunt femení i un segon lloc per al masculí. En l’apartat femení, el CP Terrassa va presentar un equip format per les següents cinc aixecadores: Alexia Gutiérrez, Lorena Benítez, Emma Trujillo, Paula Cruz i Laura Morera. En una competició molt renyida, les terrassenques es van classificar en primera posició, seguides del Molins de Rei. El Girona va completar el podi.
Pel que fa a la competició masculina, els competidors del CP Terrassa van ser Arnau Ariño, Ángel Gómez, Joan Vivas, Antonio Alonso i Bruno Zerga. Els egarencs van aconseguir la medalla de plata, només superats pel conjunt de Molins de Rei. La tercera posició va correspondre, igual que en la categoria femenina, al Girona.
Aquesta competició és classificatòria per al Campionat d’Espanya de clubs (Copes del Rei i de la Reina), que es disputarà a la ciutat de Pamplona. Els terrassencs estan a l’espera de conèixer tots els resultats dels diferents campionats territorials per tal de saber si estan entre els 12 equips que es classifiquen.