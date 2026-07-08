El CN Terrassa ja té definida la plantilla

Per afrontar amb garanties la seva tercera temporada consecutiva a Primera Catalana, el CN Terrassa ha confeccionat una plantilla que combinarà continuïtat amb la incorporació de nous talents i una aposta decidida per jugadors formats a la casa, que es pretén que es vagin incorporant quan siguin necessaris. Una de les grans novetats és la presència del tècnic Joan García, que ocuparà el lloc de Vicenç Díaz a la banqueta.
El nou entrenador del conjunt egarenc, sobre aquesta nova etapa a l’equip terrassenc, va manifestar que afronta aquest repte “amb la màxima responsabilitat” i amb l’objectiu de “continuar fent un pas endavant en aquest tercer any a la categoria”. García, que estarà acompanyat de Germán Poyatos, que farà les funcions de segon entrenador, va apuntar sobre la configuració de la plantilla de cara a la temporada 2026-2027 que “tenim futbolistes que ja coneixen la categoria i molts que hi debutaran, però tots comparteixen una gran predisposició per competir”. L’entrenador va afirmar que s’aposta per un estil de joc “vertical, valent i amb personalitat”, si bé sense renunciar a la solidesa defensiva. “Les porteries a zero són la base dels equips competitius”, va manifestar. El tècnic va afirmar que es planteja una voluntat de construir una identitat clara i va declarar que “volem que qualsevol rival sàpiga quin tipus d’equip és el CN Terrassa”.
Les incorporacions
Pel que fa a les incoporacions, el conjunt egarenc reforça totes les seves línies. En defensa arriben Miguel Ángel Lozano, central procedent de la Sabadellenca, Isaac Antequera, jove central que jugava a l’equip juvenil del Terrassa FC, i també Iker Briones, que juga de lateral dret, Ulises Bordón, procedent del Marianao Poblet és un centrecampista que pot jugar de central.
Al mig del camp, s’ha incorporat Josef Valverde, de la Penya Blaugrana de Sant Vicenç dels Horts i en atac, han arribat Hamza, del Sant Quirze, Rost, del juvenil del Terrassa FC, i Alejandro Carrasco, procedent del Ripollet. El porter Elías, que puja del juvenil A i reforçarà la porteria del primer equip. Continuen de la passada temporada Pol Bello, Gerard Guitart, Chupi, Pertu, Iker López, Marc Ramírez, De la Rubia, Siscu Alarcón, Ossama, Àlex Prado i Eudald, i s’espera a Kevin Gómez, que es recupera d’una lesió.