El madrileny Álvaro García, segon fitxatge del CN Terrassa

Segona incorporació per a l’equip masculí de waterpolo del CN Terrassa. Després del malagueny Saúl Granados, el club va oficialitzar ahir l’arribada del waterpolista madrileny Álvaro García. Arriba procedent del CE Mediterrani, on ha competit les sis darreres temporades al màxim nivell estatal. Era el capità de l’equip. Havia jugat anteriorment al CN La Latina i el Real Canoe.
García destaca pel seu coneixement del joc i per la seva polivalència dins l’aigua. És un jugador d’equip, amb bon llançament, intel·ligència tàctica i solidesa defensiva, qualitats que el converteixen en una peça valuosa per afrontar situacions exigents dins d’un partit.
L’entrenador del CN Terrassa, Sergi Mora, subratlla la importància de la seva arribada: “L’Álvaro ens donarà experiència en el joc. És un molt bon jugador d’equip. És molt bo pel que fa al treball col·lectiu, el llançament i la lectura del joc. A més, és bon defensor. Crec que ens donarà un punt de calma en moments complicats”.
El jugador, per la seva banda, afronta el repte amb il·lusió: “Crec que tenim un gran equip per competir tant a la lliga espanyola com a la competició europea. Tinc moltes ganes de començar a treballar per aportar la meva experiència i la meva ambició al projecte”.