La Primitiva deixa un premi de més de 44.000 euros a Terrassa

El sorteig de la Loteria Primitiva celebrat el dijous 9 de juliol de 2026 ha deixat un premi de segona categoria a la ciutat de Terrassa. L'afortunat s'endurà una recompensa de 44.331,01 euros després d'haver aconseguit cinc encerts més el número complementari. La combinació guanyadora d'aquest sorteig ha correspost als números 22, 28, 30, 35, 38 i 43, amb el tres com a complementari i el vuit com a reintegrament.
La butlleta guanyadora està associada a l'administració número 23, ubicada al centre comercial Carrefour del sector Montserrat, concretament al local 20 del carrer d'Extremadura, sense número. Tot i l'assignació a aquesta administració física, l'aposta s'ha tramitat i validat mitjançant el canal en línia. Aquest bitllet és un dels cinc encertants de segona categoria que hi ha hagut en aquest sorteig arreu de l'Estat. Els altres quatre bitllets premiats s'han validat a les poblacions de Rute, Cee, Pulianas i Burela.
Un pot milionari per al pròxim sorteig
En el sorteig no hi ha hagut cap bitllet encertant de categoria especial ni de primera categoria. Per aquest motiu, el fons destinat a aquestes categories s'oferirà com a pot en el pròxim sorteig, en el qual un únic encertant podria guanyar 33.000.000,00 euros. D'altra banda, la recaptació total del sorteig ha pujat a 11.282.104,00 euros i el número guardonat amb un milió d'euros en el Joker ha estat el 1482783.