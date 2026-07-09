L'egarenca Davinia Ángel jugarà al Meins Avenida

La jugadora egarenca Davinia Ángel jugarà la pròxima temporada a les files del Meins Avenida, a la màxima categoria femenina de bàsquet. La jove jugadora catalana va debutar fa ja quatre anys a la Liga Endesa i arriba al conjunt amb seu a Salamanca procedent del Recoletas Zamora de la LF Challenge. Amb aquest equip va disputar un total de 25 encontres, amb una mitjana de 30,42 minuts per partit. L’egarenca va obtenir una anotació de 319 punts, 12,4 per partit i va agafar 277 rebots.
Ángel, nascuda a Terrassa l’any 2004, acostuma a jugar en la posició d’ala-pivot i va debutar a la màxima categoria del bàsquet espanyol en el Casademont Zaragoza. En aquella etapa va formar part de la plantilla que va aconseguir guanyar la Copa de la Reina de 2023, precisament davant l’equip que defensarà a partir de la pròxima temporada. Primer va jugar a Logronyo i, posteriorment, la jugadora terrassenca va recalar a l’Innova-TSN de Leganés i va acabar incorporant-se al conjunt de Zamora, des d’on ha arribat al Meins Avenida de Salamanca.
Amb fam de créixer
Sobre l'arribada al conjunt de Salamanca, la directora esportiva, del club, Raquel Romo, va destacar les habilitats de la terrassenca i va assegurar que “podrà ajudar-nos tant en la posició de 3 com en la de 4”. A més, va definir-la com “una jugadora amb fam de créixer, que ofereix molta lluita i amb una entrega total a l’equip”.
Romo va afegir que Ángel pot aportar “energia i intensitat” i va apuntar que l’ala-pivot “competeix cada acció al màxim, amb la capacitat d’adaptar-se al que l’equip necessiti a cada moment. Aquesta mentalitat de treball, compromís i sacrifici és exactament el que volem”.
Recentment, l’ala-pivot nascuda a Terrassa i d’1,88 metres d’altura, que va iniciar-se en aquest esport a la JET i va jugar després a Sant Adrià i també a Mataró, va participar en el primer circuit de 3x3 Ciutat de Reus, amb l’equip Agua y Jardín, juntament amb les jugadores Cristina Bermejo, Pauline Laurenson i Sara Torruell, i va arribar a les semifinals d’aquest torneig.