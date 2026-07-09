L’Ajuntament implanta un nou protocol d’inspecció de seguretat alimentària als comerços minoristes

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa CODAM, una eina digital destinada al control de la seguretat alimentària als comerços minoristes i als establiments de restauració. Aquest nou protocol busca simplificar la recollida d'informació, la detecció d'incompliments de la normativa, l'aplicació de mesures correctores i la tramitació dels procediments administratius que se'n deriven.
Més eficiència en el control d'aliments
El sistema, batejat com a Control Oficial Digital dels Aliments Municipal (CODAM), ja s'utilitza en 27 municipis de Catalunya, incloent-hi ciutats com Barcelona i Manresa. Amb aquesta nova incorporació, el consistori pretén millorar l'eficiència i la transparència en les inspeccions i agilitzar l'avaluació de les infraccions segons la seva gravetat. L'eina també facilita la presa de decisions i l'establiment dels terminis de correcció que hauran d'assumir els locals afectats.
L'objectiu central de les actuacions municipals de seguretat alimentària és assegurar la correcta manipulació, conservació i comercialització dels aliments, per fer prevenció i minimitzar qualsevol risc per a la salut pública. Dins d'aquestes inspeccions es revisen a fons les condicions higièniques de les instal·lacions, la documentació obligatòria i, quan cal, es recullen mostres d'aigua, aliments o superfícies per analitzar-les.
Balanç d'inspeccions i noves formacions
La ciutat compta avui amb 2.053 establiments minoristes dedicats a l'alimentació i la restauració. Durant l'any 2025, el servei de Protecció de la salut va realitzar 529 inspeccions repartides en 240 establiments diferents, una tasca de vigilància que va acabar amb l'obertura de 41 expedients disciplinaris.
D'altra banda, i per reforçar la tasca preventiva, a la tardor s'organitzarà una sessió formativa dirigida específicament al Gremi d'Hostaleria de Terrassa. La voluntat de la trobada és conscienciar els professionals de l'hostaleria sobre la necessitat de mantenir bones pràctiques en l'elaboració i la venda dels productes. Aquesta iniciativa se suma a altres xerrades que s'han fet anteriorment a sectors específics de la ciutat, com els locals de kebabs o les pastisseries durant campanyes assenyalades com la revetlla de Sant Joan.