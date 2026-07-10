Els ajuts de menjador baixen un 7,9% tot i l’augment de la demanda

El curs escolar 2025-2026 s’han concedit 6.418 ajuts individuals de menjador a Terrassa, fet que representa una caiguda del 7,9% i 548 beques menys que l’any anterior. Segons recull l’informe de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, aquesta davallada contrasta amb el repunt de la demanda, ja que a la ciutat es van registrar 9.016 sol·licituds, un increment de 300 peticions respecte del curs passat, un 3,3% més.
Aquest descens situa el percentatge d’aprovació a Terrassa en el 71,2% de les peticions. D’aquesta manera, 2.598 alumnes s’han quedat sense la prestació, el 28,8% de les sol·licituds presentades. El volum de denegació contrasta amb la mitjana comarcal, on els ajuts no concedits se situen en el 21,3%.
Tot i mantenir-se com el segon municipi del Vallès Occidental amb més beques concedides a causa del pes demogràfic, Terrassa se situa entre les localitats amb menors proporcions d’atorgament i forma part del reduït grup de municipis on han caigut les concessions respecte al curs anterior com Castellbisbal o Sant Cugat del Vallès. Només Vacarisses (70,8%), Ullastrell (68,4%), Viladecavalls (65,2%), Rellinars (63,6%) o Matadepera (53,3%) registren percentatges absoluts inferiors. La ciutat es manté com el segon municipi del Vallès Occidental amb més beques concedides a causa del pes demogràfic.
La principal causa de denegació es repeteix entre municipis del Vallès: El 70,2% de les beques denegades cauen per superar el llindar de renda, mentre que un 3,7% es rebutgen per incidències administratives o manca de documentació. A Terrassa, el 58,7% d’ajuts cobreixen tot el dinar i el 41,3% el 70%. Aquesta realitat va en la línia de la tendència del Vallès Occidental, on les ajudes completes assoleixen el 59,3%.
El gruix de les beques menjador es destina a l’alumnat de primària, que concentra el 61,5% dels ajuts concedits. La resta es reparteixen entre els infants d’educació infantil, amb un 27,5%, i l’alumnat de secundària, amb l’11%. Si es compara el volum de beques amb el total de matriculats a la ciutat, el resultat és del 22,1%. Això vol dir que més de 2 de cada 10 estudiants reben ajuda per pagar el menjador escolar.Per sobre de la mitjana comarcal (20,5%).
Beques de menjador escolar per municipi, curs 2025-2026
El pes de l’escola concertada
El 68,9% de les beques van a la xarxa pública i el 31,1% a la concertada. La dada situa Terrassa com un dels municipis on la concertada rep una proporció més gran, per sobre de la mitjana comarcal, que és del 26,3%. L’ajut arriba al 27,1% de l’alumnat als centres públics i baixa al 15,6% als concertats. El Consell Comarcal gestiona els ajuts de la Generalitat i l’Ajuntament pot completar-los fins el 100%, segons valoració social. El preu del menjador es fixa en 6,33 euros diaris.
El llindar de renda deixa fora famílies
A la comarca s’han denegat 6.836 sol·licituds, un 21,3% del total. El motiu principal, en més del 70% dels casos, és superar el llindar de renda familiar. L’informe alerta que aquests límits no s’actualitzen amb el cost real de la vida, un fet que deixa sense beca llars que realment ho necessiten. Tot i així, més enllà dels ingressos, l’avaluació de les beques menjador també té en compte el context familiar. El 29,3% dels beneficiaris es troba en risc social. Dins d’aquest col·lectiu, excloent el risc greu, el 53,4% té hàbits alimentaris inadequats, el 20,7% pateix trastorns emocionals, el 19% té dificultats d’adaptació social i el 32,9% viu en llars amb problemes d’accés a l’habitatge.