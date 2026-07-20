Dani Olmo es corona com a campió del Món

Dani Olmo és campió del Món. La selecció espanyola de Luis de la Fuente, amb el concurs de l'atacant terrassenc, que ha jugat 75 minuts, ha guanyat per 1 a 0 a l'Argentina a la final del Mundial i ha obtingut el seu segon títol de la història. El jugador egarenc del Barça suma al seu palmarès internacional amb la selecció absoluta un Mundial després d'haver guanyat l'Eurocopa 2024 i la Nations League 2023.
La primera part ha sigut poc vistosa i amb molt poques ocasions de gol i molt respecte entre totes dues seleccions. La selecció espanyola ha tingut la pilota al seu poder i ho ha provat amb un xut de Lamine Yamal sense conseqüències. Més tard ha sigut el torn de Mikel Oyarzabal després d'una bona combinació dels de De la Fuente, però el seu xut, poc potent, l'ha aturat el porter Dibu Martínez.
A la represa, ha sigut la selecció espanyola la que ha buscat el gol amb més insistència i ha dominat la majoria dels minuts. En el minut 63, Dani Olmo ho ha intentat amb un xut que el porter argentí ha desviat a córner amb moltes dificultats. Poc després, Ferran Torres, de cap, s'ha trobat la correcta intervenció del porter de la selecció argentina. El minut 75, De la Fuente ha decidit la substitució de l'atacant terrassenc, que ha deixat el terreny de joc per Mikel Merino.
Pedri ha volgut sorprendre un altre cop el conjunt argentí, però de nou ha aturat la pilota el porter rival. Pau Cubarsí també ha xutat a la següent acció, però Martínez ha tornat a refusar la pilota. Laporte, de cap, també ha tractat de superar al porter Dibu Martínez que ha pogut caçar la pilota. A poc per a la conclusió del temps reglamentari, Ferran Torres ha rematat fora un bon servei de Merino. Al temps afegit Nico Williams ha xutat fora en un contraatac del conjunt espanyol i Lamine Yamal ha disposat d'una falta que el porter argentí ha rebutjat amb una magnífica aturada.
A la primera meitat de la pròrroga Nico Williams no ha pogut rematar amb comoditat un bon servei de Pedri. Posteriorment, Nico Williams ha marcat, però l'àrbitre ha invalidat l'acció per una falta prèvia. Merino, de cap, ha rematat fora per molt poc abans del final d'aquest període. Només començar la segona meitat de la pròrroga, Ferran Torres ha engaltat un tir que ha suposat el gol per als de De la Fuente.